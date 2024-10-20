Özel'in 'Almanya uçaklarla sığınmacı gönderiyor' iddiasına Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt - Son Dakika
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Politika

Özel'in 'Almanya uçaklarla sığınmacı gönderiyor' iddiasına Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Almanya'dan Türkiye'ye uçaklarla sığınmacı gönderiliyor/gönderilecek' iddialarına açıklık getirdi. Altun, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve Türk makamlarının böyle bir uygulamayı kabul etmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

20.10.2024 23:10  Güncelleme: 23:22
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Konuşmasında, " Almanya'dan Türkiye'ye uçaklarla sığınmacı gönderiliyor" iddiasına yer veren CHP Lideri Özgür Özel'e, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yanıt geldi. Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in sığınmacı iddialarının gerçeği yansıtmadığının altını çizerek "CHP Genel Başkanı Özel'in bugünkü konuşmasında, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından farklı tarihlerde 3 kez yalanlanan, iddiaları yeniden dile getirdiğine şahit olduklarını belirtti.

"KÜLLİYEN YALAN"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya'da yasal oturma hakkı bulunmayan Suriye, Afganistan gibi üçüncü ülke vatandaşlarının, Türkiye'ye gönderilmesine ilişkin bir anlaşmanın kesinlikle söz konusu olmadığını vurgulayan Altun, Türkiye'nin, iddia edildiği gibi "Eurofighter uçak alma karşılığında" üçüncü ülke vatandaşlarının kabulüne onay verdiği iddialarının külliyen yalan olduğunu ifade etti.

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un, her hafta yasal oturma hakkı olmayan 500 Türk vatandaşının Türkiye'ye gönderilmesi konusunda anlaştığının ileri sürüldüğü iddiasının da 27 Eylül 2024'te Dışişleri Bakanlığı ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından kesin bir dille yalanlandığını anımsattı.

"TÜRK KAMUOYUNU MANİPÜLE ETMEK AMACIYLA SERVİS ETTİLER"

Aynı iddiaların Türk kamuoyunu manipüle etmek amacıyla, "Türkiye'ye uçaklarla sığınmacı gönderiliyor" şeklinde yeniden servis edildiğini belirten Altun, iddiaya dayanak olarak Türkiye karşıtı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan bir görüntünün kullanıldığı ve iddianın asılsız, görüntülerin kurgu olduğu 29 Eylül tarihinde Merkezce detaylı bir biçimde kamuoyuna açıklandığını hatırlattı.

Altun, dezenformasyonları ifşa edilen Türkiye karşıtı propaganda hesaplarının, "Almanya'daki sığınmacılar uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor' iddiasıyla bu kez farklı bir kurgu görüntüyü yaymaya çalıştığını ifade ederek, bu görüntülerin Türkiye'ye sığınmacı gönderilmesiyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı, sesin görüntülere sonradan eklendiğinin Merkez tarafından tespit edildiğini ve 15 Ekim'de iddiaların belgeleriyle yalanlandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Özel'in böyle bir dezenformasyon faaliyetine aracılık etmemesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına tekraren ifade ediyoruz. Türk vatandaşlarının 'toplu halde' üçüncü ülke vatandaşlarının ise toplu veya ferdi olarak Türkiye'ye gönderilmesi, Türk makamlarının böyle bir uygulamayı kabul etmesi, buna yönelik bir anlaşmanın imzalanması kesinlikle söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Özel'in 'Almanya'dan uçaklarla sığınmacı gönderiyor' iddiasına Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt geldi
Özel'in 'Almanya'dan uçaklarla sığınmacı gönderiyor' iddiasına Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt geldi
Özel'in 'Almanya'dan uçaklarla sığınmacı gönderiyor' iddiasına Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt geldi
Özel'in 'Almanya'dan uçaklarla sığınmacı gönderiyor' iddiasına Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt geldi

Fahrettin Altun, Özgür Özel, Diplomasi, Politika, Türkiye, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'in 'Almanya uçaklarla sığınmacı gönderiyor' iddiasına Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ferhata Geçer:
    "Külliyen yalan!!!" dediklerinde tam tersinin olacağını düşünmemeyi öyle çok isterdim ki... 18 5 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Anlaşıldıki ancak AKP iktidardan gidince mülteciler gönderilecek. Ayağımıza bağlanmış bu taşı söküp atacağız. Yoksa bu ağırlıkla yürünmez. Doğurganlık ve ülkeye girişlerinin devamıyla artan nüfusları ekonomik, sosyolojik, kültürel tahribata yol açacak. İç huzurumuz günden güne daha cok bozulacak. Partizanlığı bırakıp bu tehlikeye hep beraber diş göstermeli. 9 4 Yanıtla
    Erdogan Metin:
    Boş adamsin Ender 0 0
    Erdogan Metin:
    Ya Ender sen ne boş adamsın yaa 0 0
  • Ender Kervancıoğlu:
    Avrupa birliği bize para veriyor bunlarla beraber yaşayın diye. Avrupaya geçmelerini yavaşlatın diye. Bu zaten türkiye için başlı başına utanç.Bunun haricinde bir söylenti var. Hükümete bazı ülke veya ülkeler tarafından bu emrediliyor. Ne ile korkutuyorlar bilinmiyor ama mülteciler konusunda elimiz kolumuz bağlanıyor. 8 5 Yanıtla
  • Erdogan Metin:
    Chp nin siyasi düşüncesi yalan üzerine kurulmuştur..biz gelince söyle olacak böyle olacak diyor ama nasıl olacak vallahi en küçük bir fikirleri bile yok.. 2 7 Yanıtla
  • Erdogan Metin:
    Chp demek yalan demek ama bunlara inananda bir sığır sürüsü var 2 6 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz:
    ANLINI KARIŞLIYAMADIN KIVIRDIN. O KONUYU SIYIRMAK İÇİN PALAVRA SALLIYORKİ GÜNDEM DEGİŞSİN. BİRİNİZDE DOGRU KONUŞUN HEPMİ YALAN PİLESENTE OLUR 6 2 Yanıtla
  • Zafer El:
    CHP de iktidarın değirmenine su taşıyor özgür bey çok belli oluyor vatandaş herşeyin farkında inanmıyor artık sizede 0 1 Yanıtla
  • Zafer El:
    tabi tabi tabi yanıt hemen gelir gecikmez hazır ve nazır 0 0 Yanıtla
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