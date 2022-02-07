Üye Girişi
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yapacağı görüşme iptal edildi - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yapacağı görüşme iptal edildi

07.02.2022 18:46
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yapacağı görüşme iptal edildi

Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bugün yapacağı görüşmenin zamanlamadaki zorluklar nedeniyle iptal edildiği ifade edildi.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bugün yapacağı görüşmenin zamanlamadaki zorluklar nedeniyle iptal edildiği ifade edildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya-Ukrayna krizi devam ederken üç hafta içinde ikinci kez Ukrayna'yı ziyaret etti. Baerbock'un ziyaret kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmesi bekleniyordu. Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde, Baerbock'un Zelenskiy ile yapacağı görüşmenin zamanlamadaki zorluklar nedeniyle iptal edildiği ifade edilerek, Baerbock'un Zelenskiy yerine Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile görüşmesinin planlandığı aktarıldı.

Baerbock'un gerçekleştireceği görüşmelerde silah ihracatı konusunun üst sıralarda olması bekleniyor. - KİEV

YORUMLAR
500

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Almanya, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yapacağı görüşme iptal edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:35 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda asansör kazası: 2 yaralı
18:33 Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 80 kuruş zam geldi
17:52 Seçim ofisi bile hazır! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlık için geliyor
17:49 Kanala saplanan otomobili görevlinin kıvrak zekası kurtardı!
17:44 Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli Rusya-Ukrayna görüşmesi
17:43 HDP'li Hüda Kaya'nın "Dilerim geçmiş olmasın" paylaşımına CHP'den yorum: Biz sağlık sorunu yaşayan herkese 'geçmiş olsun' deriz
17:30 Üsküdar'daki patlama vatandaşları korkuttu! O panik anları kamerada
17:23 Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu
17:13 Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 18:52:33. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yapacağı görüşme iptal edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement