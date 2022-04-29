Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
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Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

29.04.2022 20:39
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Ankara'daki Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı tarafından Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Ankara'daki Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı tarafından Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın, Kavala davasıyla ilgili olarak Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i çağırması üzerine, Ankara'daki Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı tarafından Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Büyükelçi Schulz'a Berlin Büyükelçisi Şen'in Türkiye'deki bir davayla ilgili olarak diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde Dışişleri Bakanlığına çağrılmasının ve söz konusu davanın ön plana çıkartılarak siyasileştirilmesinin kınandığı ifade edildi.

Ayrıca Büyükelçi Schulz'a bağımsız Türk yargısının vermiş olduğu mahkumiyet kararının hiçbir kurum, makam ve ülke tarafından sorgulanamayacağının, Türkiye'nin, Anayasasının ve uluslararası yükümlülüklerinin bilincinde olan bir hukuk devleti olduğunun, Türk yargısına ve siyasetine yönelik müdahale girişimlerinin reddedildiğinin aktarıldığı da öğrenildi. Büyükelçiye ayrıca Viyana Sözleşmesi'nin içişlerine müdahale etmeme ilkesinin de hatırlatıldığı ifade edildi. - ANKARA

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Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Türk Dışişleri'ne çağrılarak ülkesinin Osman Kavala davasını siyasileştiren tutumu kınandı. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Türk Dışişleri'ne çağrılarak ülkesinin Osman Kavala davasını siyasileştiren tutumu kınandı. ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Nisan 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Nisan 2022

Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği, Almanya, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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