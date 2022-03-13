Almanya Şansölyesi Scholz, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak - Son Dakika
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Almanya Şansölyesi Scholz, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

13.03.2022 20:07
Almanya Şansölyesi Scholz, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şansölye Scholz'un göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyarette, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

İki ülke iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı ziyarette, başta Ukrayna ve Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere, diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

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Recep Tayyip Erdoğan, Olaf Scholz, Almanya, Türkiye, Yerel, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Almanya Şansölyesi Scholz, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak - Son Dakika


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