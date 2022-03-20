Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 'izinsiz' yürüyüşe polis müdahalesi (2) - Son Dakika
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Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 'izinsiz' yürüyüşe polis müdahalesi (2)

20.03.2022 22:05
Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 'izinsiz' yürüyüşe polis müdahalesi (2)

BAKAN SOYLU: ORANTISIZ GÜÇ UYGULAMAK, BİZİM YÖNTEMİMİZ OLMAMALIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da Alparslan Kuytul taraftarları ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedeye ilişkin açıklama yaptı.

BAKAN SOYLU: ORANTISIZ GÜÇ UYGULAMAK, BİZİM YÖNTEMİMİZ OLMAMALI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da Alparslan Kuytul taraftarları ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedeye ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan 'Kuytulcu'lar, tüm uyarılara rağmen bugün Adana'da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır. Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir. Ancak bugün, tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak, bizim yöntemimiz olmamalı idi. Adana Valiliğimizce, gerekli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kaydetti.


Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 'izinsiz' yürüyüşe polis müdahalesi (2)
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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 'izinsiz' yürüyüşe polis müdahalesi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 'izinsiz' yürüyüşe polis müdahalesi (2) - Son Dakika
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