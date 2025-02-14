Alper Yeğin, kızı PKK\'lı çıkan meclis üyesiyle ilgili paylaşımını sildi

Politika

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 9 belediyenin başkan yardımcıları ve meclis üyelerine operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 9'u CHP'li başkan yardımcısı ve belediye meclis üyesi olan toplam 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

'ÖRGÜT STRATEJİSİ' İDDİASI

Şüphelilerin, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonrası PKK/KCK silahlı terör örgütünce verilen talimatla 'Kent Uzlaşısı' kapsamında seçilerek görev yapmaya başladıkları, örgütün stratejisi doğrultusunda faaliyet gösterdiği iddia edilmişti. Şüpheliler dün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık tarafından 3 şüphelinin ifadesi alındı. 7 şüphelinin emniyette ifade verdiği öğrenildi. 10 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRMİŞLER

Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında yer alan Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül'ün dijital materyallerinde yapılan incelemede ise kızı Dilan Gül'ün 2013 yılında PKK terör örgütüne katıldığı belirlendi. Elif Gül'ün kızı Dilan Gül'ü, eşi Fethi Ahmet Gül ile birlikte 2014 yılında PKK'nın kırsal alanında ziyaret ettikleri anlara ilişkin 'hatıra' fotoğrafları ortaya çıktı. Dilan Gül'ün ise halen "terör örgütü üyesi" olmak suçundan arandığı öğrenildi.

ALPER YEĞİN'DEN DESTEK GELDİ

Elif Gül'ün gözaltına alınması sonrası Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, sosyal medya hesabından operasyonun siyasi olduğunu belirterek "Belediyelerimize ve Belediye meclis üyelerimize yönelik yapılan siyasi operasyonları kabul etmiyoruz. Halkın iradesi hiçbir zaman kaybetmedi" notunu düşmüştü.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Elif Gül'ün PKK'lı kızıyla fotoğraflarının ortaya çıkması ve dün akşam saatlerinde Gül'ün operasyon kapsamında tutuklanması sonrası Başkan Yeğin, Elif Gül'e destek amacıyla paylaştığı fotoğrafını sildi.