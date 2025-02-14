Alper Yeğin, kızı PKK'lı çıkan meclis üyesiyle ilgili paylaşımını sildi - Son Dakika
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Politika

Alper Yeğin, kızı PKK'lı çıkan meclis üyesiyle ilgili paylaşımını sildi

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'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızı Dilan Gül'ün PKK'nın kırsal alan yapılanmasına katıldığı, Elif Gül'ün ise eşiyle birlikte dağa gidip kızını ziyaret ettiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Elif Gül'ün dün akşam saatlerinde tutuklanması sonrası Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den dikkat çeken bir hamle geldi.

14.02.2025 10:20  Güncelleme: 10:32
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 9 belediyenin başkan yardımcıları ve meclis üyelerine operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 9'u CHP'li başkan yardımcısı ve belediye meclis üyesi olan toplam 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

'ÖRGÜT STRATEJİSİ' İDDİASI

Şüphelilerin, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonrası PKK/KCK silahlı terör örgütünce verilen talimatla 'Kent Uzlaşısı' kapsamında seçilerek görev yapmaya başladıkları, örgütün stratejisi doğrultusunda faaliyet gösterdiği iddia edilmişti. Şüpheliler dün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık tarafından 3 şüphelinin ifadesi alındı. 7 şüphelinin emniyette ifade verdiği öğrenildi. 10 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRMİŞLER

Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında yer alan Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül'ün dijital materyallerinde yapılan incelemede ise kızı Dilan Gül'ün 2013 yılında PKK terör örgütüne katıldığı belirlendi. Elif Gül'ün kızı Dilan Gül'ü, eşi Fethi Ahmet Gül ile birlikte 2014 yılında PKK'nın kırsal alanında ziyaret ettikleri anlara ilişkin 'hatıra' fotoğrafları ortaya çıktı. Dilan Gül'ün ise halen "terör örgütü üyesi" olmak suçundan arandığı öğrenildi.

Alper Yeğin, kızı PKK'lı çıkan meclis üyesiyle ilgili paylaşımını sildi

ALPER YEĞİN'DEN DESTEK GELDİ

Elif Gül'ün gözaltına alınması sonrası Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, sosyal medya hesabından operasyonun siyasi olduğunu belirterek "Belediyelerimize ve Belediye meclis üyelerimize yönelik yapılan siyasi operasyonları kabul etmiyoruz. Halkın iradesi hiçbir zaman kaybetmedi" notunu düşmüştü.

Alper Yeğin, kızı PKK'lı çıkan meclis üyesiyle ilgili paylaşımını sildi

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Elif Gül'ün PKK'lı kızıyla fotoğraflarının ortaya çıkması ve dün akşam saatlerinde Gül'ün operasyon kapsamında tutuklanması sonrası Başkan Yeğin, Elif Gül'e destek amacıyla paylaştığı fotoğrafını sildi.

Alper Yeğin, kızı PKK\'lı çıkan meclis üyesiyle ilgili paylaşımını sildi

Sancaktepe Belediye, Alper Yeğin, Politika, Güncel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Alper Yeğin, kızı PKK'lı çıkan meclis üyesiyle ilgili paylaşımını sildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Kocarex Bigrex:
    ondan sonra belediyelere neden baskın oluyor diyorlar sebep belli seçimlerde verilen tavizler 30 1 Yanıtla
  • Cemalettin Kara:
    kim kiminle beraber Allah sonumuzu hayır etsin 24 1 Yanıtla
  • Apple User:
    chppkk 19 1 Yanıtla
  • monşer null:
    Allah Bildiği Gibi Yapsın 18 1 Yanıtla
  • Murat Çil:
    CHP hdp derhal kapatılmalı kayyum atanmalı 13 1 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    doğru bilmiş mevzu siyasi 8 3 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    örgüt içindeki birine açılan dava nasıl siyasi oluyor.birileri diline dolamış, 0 0 Yanıtla
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