"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnine imza atan altı siyasi partinin liderleri bugün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğindeki iftar yemeğinde üçüncü buluşmayı yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ağırlandığı yemek eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, ANAP Genel Başkanı olarak son kullandığı makam odasında yenildi.
Toplantıdan ilk fotoğraf kareleri servis edildi. Liderlerin buluştuğu masanın yanındaki duvarda Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük boy yağlı boya tablosunun yer alması dikkat çekti.
Kaynak: ANKA
Son Dakika › Politika › Altı liderin üçüncü buluşmasından ilk kareler geldi! İki detay büyük dikkat çekti - Son Dakika