Altı liderin üçüncü buluşmasından ilk kareler geldi! İki detay büyük dikkat çekti - Son Dakika
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Altı liderin üçüncü buluşmasından ilk kareler geldi! İki detay büyük dikkat çekti

24.04.2022 21:19

Demokrat Parti ev sahipliğinde gerçekleşen üçüncü liderler buluşmasından ilk fotoğraf kareleri servis edildi. Liderlerin buluştuğu masanın yanındaki duvarda Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük boy yağlı boya tablosunun yer alması ve iftar yemeğinin eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, ANAP Genel Başkanı olarak son kullandığı makam odasında verilmesi dikkat çekti.

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnine imza atan altı siyasi partinin liderleri bugün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğindeki iftar yemeğinde üçüncü buluşmayı yaptı.

YEMEK TURGUT ÖZAL'IN MAKAM ODASINDA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ağırlandığı yemek eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, ANAP Genel Başkanı olarak son kullandığı makam odasında yenildi.

ATATÜRK TABLOSU DİKKAT ÇEKTİ

Toplantıdan ilk fotoğraf kareleri servis edildi. Liderlerin buluştuğu masanın yanındaki duvarda Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük boy yağlı boya tablosunun yer alması dikkat çekti.

Altı liderin üçüncü buluşmasından ilk kareler geldi! İki detay büyük dikkat çekti
Altı liderin üçüncü buluşmasından ilk kareler geldi! İki detay büyük dikkat çekti
Altı liderin üçüncü buluşmasından ilk kareler geldi! İki detay büyük dikkat çekti
Altı liderin üçüncü buluşmasından ilk kareler geldi! İki detay büyük dikkat çekti
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Mustafa Kemal Atatürk, Demokrat Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Politika Altı liderin üçüncü buluşmasından ilk kareler geldi! İki detay büyük dikkat çekti - Son Dakika


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