Altı muhalefet partisi genel başkanından ortak açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Altı muhalefet partisi genel başkanından ortak açıklama Açıklaması

28.03.2022 01:00
Altı muhalefet partisi genel başkanından ortak açıklama Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın daveti üzerine bir araya gelen 6 muhalefet partisi genel başkanının yaptığı ortak açıklamada, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası kapsamında bir çalışma grubu oluşturduk.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın daveti üzerine bir araya gelen 6 muhalefet partisi genel başkanının yaptığı ortak açıklamada, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası kapsamında bir çalışma grubu oluşturduk. Geçtiğimiz ay içinde yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirdik ve bu bağlamda birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan seçim kanunu teklifi üzerinde görüş alışverişinde bulunduk." denildi.

Babacan'ın daveti üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın DEVA Partisi Genel Merkezinde bir araya geldiği çalışma yemeğinin ardından yazılı ortak açıklama yapıldı.

Altı siyasi partinin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş" konusunda tam bir mutabakata vardığı ve ortak mutabakat metnini 28 Şubat'ta milletle paylaştığı hatırlatılan açıklamada, "Yarının Türkiyesi'ni inşa etmek üzere 12 Şubat tarihindeki toplantımızda kararlaştırdığımız iş birliği alanlarını değerlendirmek ve ilerletmek amacıyla bugün tekrar bir araya geldik." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası kapsamında bir çalışma grubu oluşturduk. Geçtiğimiz ay içinde yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirdik ve bu bağlamda birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan seçim kanunu teklifi üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Milletimizin bilmesini isteriz ki, demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyecektir. İş birliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız."

Açıklamada ayrıca, hangi şartlarda olursa olsun, milli iradeyi parlamentoya tam olarak yansıtmak üzere seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma grubu oluşturulduğu aktarıldı.

"Derin bir uluslararası krize yol açan Rusya- Ukrayna savaşını da ele aldık"

Ülkenin içinde bulunduğu "derin ekonomik krizin" değerlendirildiği belirtilen ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle beraber uygulamaya konulan, akıldan, bilimden, gerçeklikten ve istişare kültüründen kopuk keyfi politikalar ağır bir hayat pahalılığına, işsizliğe ve yoksulluğa yol açmış, ekonomik kırılganlıklar ciddi biçimde artmıştır.

Bu konularla birlikte derin bir uluslararası krize yol açan Rusya-Ukrayna savaşını da ele aldık. Rusya Federasyonu'nun uluslararası hukuku ihlal ederek Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saldırması ile bölgemizde istikrar ve barış tehdit altına girmiştir. Bu kriz bize akılcı, tutarlı ve ülkemizin orta ve uzun vadeli stratejik menfaatlerini dikkate alan bir dış politikanın önemini bir kere daha göstermiştir.

Buradan tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz, bizler Türkiye'yi karanlık günlerden çıkartma kararlılığı içerisindeyiz. Umutlarımız ve geleceğe olan inancımız, Türkiye'nin sorunlarından çok daha büyüktür. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metnimiz ve sürdürdüğümüz iş birliği, milletimizin geleceğe dair umudunu ve inancını artırmıştır.

Hedefimiz istişare ile derin sorunlarımıza son vermek ve her bir vatandaşımızı insan onuruna yaraşır bir yaşam ve refah standardına kavuşturmaktır. İktidarın ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarının tam tersine, birlik ve uzlaşı ile çalışmalarımıza devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Yol Haritası, Deva Partisi, Ali Babacan, Muhalefet, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Altı muhalefet partisi genel başkanından ortak açıklama Açıklaması - Son Dakika


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