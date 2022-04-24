Altı parti lideri üçüncü kez bir araya geldi - Son Dakika
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Altı parti lideri üçüncü kez bir araya geldi

24.04.2022 20:27
Altı parti lideri üçüncü kez bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) üçüncü kez bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) üçüncü kez bir araya geldi.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi, Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde üçüncü kez toplandı. İftar yemeği ile başlayan toplantıda ele alınacak konuların seçim güvenliği, ekonomi, dış politika ve sığınmacılar olacağı öğrenildi.

Toplantının sona ermesinin ardından liderlerden ortak bir açıklama yapılması bekleniyor. - ANKARA

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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