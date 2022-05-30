Altı siyasi parti liderinden ortak açıklama: Seçimlerin adil ve şeffaf gerçekleşmesi için her türlü tedbiri alacağız (2) - Son Dakika
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Altı siyasi parti liderinden ortak açıklama: Seçimlerin adil ve şeffaf gerçekleşmesi için her türlü tedbiri alacağız (2)

30.05.2022 03:41
Altı siyasi parti liderinden ortak açıklama: Seçimlerin adil ve şeffaf gerçekleşmesi için her türlü tedbiri alacağız (2)

'CUMHURİYETİMİZİ İKİNCİ YÜZYILINA TAŞIYACAĞIZ'Türkiye'yi insan hakları temelinde ve gerçek manada demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti kılmayı kaçınılmaz bir sorumluluk olarak gördükleri ifade edilen ortak açıklamada, 'Temel İlkeler ve Hedefler' de anlatıldı.

'CUMHURİYETİMİZİ İKİNCİ YÜZYILINA TAŞIYACAĞIZ'

Türkiye'yi insan hakları temelinde ve gerçek manada demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti kılmayı kaçınılmaz bir sorumluluk olarak gördükleri ifade edilen ortak açıklamada, 'Temel İlkeler ve Hedefler' de anlatıldı. Açıklamada "Yüzyıl önce mazlum milletlere örnek olmuş bir zaferle kurulan Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak hedefiyle önkoşulsuz olarak bir araya geldik. Ülkemizi insan hakları temelinde ve gerçek manada demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti kılmayı kaçınılmaz bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kendi parti programlarımızdan ve söylem ve hedeflerimizden vazgeçmeksizin, karşılıklı güven ve saygıya dayalı fedakarlıklarda bulunarak Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılına taşıyacağız" ifadeleri kaydedildi. Başlattıkları işbirliği sürecini sürdüreceklerini ifade eden altı parti genel başkanı, açıkladıkları 'Kuvvetler Ayrılığı İlkesine Dayalı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, Özgürlükçü Kamu Düzeni, Her Tür Ayrımcılığa Son Verecek Çoğulcu, Katılımcı ve Özgürlükçü Demokrasi, Düşünce, İfade ve Basın Özgürlüğü, Din ve Vicdan Özgürlüğü, Toplumsal Barış ve Tarafsız/Bağımsız Yargı Önünde Hesap Verilirlik, Sosyal Devlet ve Gelir Adaleti, Üretim ve İstihdam Odaklı Ekonomi, Siyasi Etik Reformu, Etkin ve İtibarlı Dış Politika' ilkelerine de sadık kalacaklarını vurguladı.

Ferhat EKİNCİ/ANKARA, -


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Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Türkiye, Laik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Altı siyasi parti liderinden ortak açıklama: Seçimlerin adil ve şeffaf gerçekleşmesi için her türlü tedbiri alacağız (2) - Son Dakika


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