Altun: ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle işler hale geleceğine inanıyoruz - Son Dakika

Altun: ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle işler hale geleceğine inanıyoruz

Altun: ABD\'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle işler hale geleceğine inanıyoruz
Son Güncelleme: 07.01.2021 01:18

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, ABD'de yaşanan olaylarla ilgili, "ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, ABD'de yaşanan olaylarla ilgili, "ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Altun, ABD'de Donalt Trump destekçilerinin kongre binasını basmasıyla ilgili yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Altun: ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle işler hale geleceğine inanıyoruz - Son Dakika


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