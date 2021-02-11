Son dakika haberleri! Altun: Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son dakika haberleri! Altun: Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacağız

Son dakika haberleri! Altun: Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacağız

11.02.2021 22:54

Son dakika haberlerine göre İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la yaptıkları KKTC ziyaretinin verimli istişarelere vesile olduğunu belirterek, "Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacağız" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la yaptıkları KKTC ziyaretinin verimli istişarelere vesile olduğunu belirterek, "Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacağız" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay başkanlığındaki heyetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz verimli istişarelere ve önemli ortaklık kararlarının alınmasına vesile oldu. Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacağız. Bununla birlikte Kuzey Kıbrıs'ın eğitim, sağlık ve ulaşım altyapısını güçlendirerek Kıbrıs Türkleri'nin daha müreffeh bir hayat sürmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Altun, Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Kıbrıslı kardeşlerinin yanında olduğunu belirterek, "Ayrımız gayrımız yok, bir ve beraberiz. Bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle imzaladığımız anlaşmaların hayırlı olmasını diliyorum. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm için tüm gayretimizle çalışacağız" dedi.

Oktay ve Altun ayrıca, KKTC'de çekimleri devam eden 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin setini de ziyaret etti.

Haber:  ANKARA


Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Altun: Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacağız - Son Dakika


Son Dakika
23:27 Arda Güler tarafını seçti! Real Madrid ile anlaştı
23:23 Barcelona konuşuluyordu! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'i kapan Real Madrid oldu
23:05 Sağlık Bakanı Koca, '4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam edildi' iddiasına yanıt verdi
23:00 Koca'dan "4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam edildi" iddiasına yanıt: 2 yıl önceki toplantıda yaptığım konuşma çarpıtıldı
22:41 Macron: Sosyal medya ağlarına yönelik yasaklara yoğunlaşmalıyız
22:39 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan sosyal medya çıkışı: İşler çığırından çıktığında keseriz
21:57 Meksika'da 2'si kadın 6 kişinin cesedi bulundu
21:56 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İmamoğlu'nu desteklediğini açıkladı
21:54 Meksika'da bir caddede 2'si kadın 6 kişinin cesedi bulundu
21:52 Tanju Özcan, "Değişim ve Adalet" yürüyüşündeyken tarafını açık açık ilan etti: Gönlümden geçen aday İmamoğlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2023 00:21:05. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Altun: Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement