AK Parti seçim beyannamesini yarın açıklayacak. "Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırlanan beyannamede, "kentsel dönüşüm" konusuna geniş yer verilecek.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti'de sıra seçim beyannamesine geldi. Beyannamenin açıklanacağı toplantı AK Parti Genel Merkezi'nin yeni ek binasında gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açıklayacağı beyannamede, "gerçek belediyecilik" vurgusu yapılacak.
"Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" temasıyla hazırlanan beyannamede 8 başlık yer alırken, 200 sayfadan oluşuyor. Beyannamede, partinin yerel yönetim vizyonu anlatılıyor, dirençli şehirler vurgusu yapılıyor. AK Parti'nin seçim beyannamesinde afetlere dirençli şehirlere yönelik projeler ön planda olacak.
Beyannamede "sosyal belediyecilik" ve "kültür üreten şehirler" gibi bölümler de bulunuyor. Hizmet ve eser belediyeciliği ile ilgili vaatler sıralanıyor. Katılımcılık, şeffaflık, toplumsal refah öncelikli şehir ekonomileri ön planda duruyor.
Beyannamede, sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili yapılacak yasal düzenlemeye de yer verilecek. Bu konuda belediyelere verilecek sorumluluklar detaylı bir şekilde anlatılacak.
AK Parti'nin seçim beyannamesindeki bir diğer önemli başlık da mahalle kreşleri olacak. Türkiye genelinde mahalle kreşlerinin hızla yaygınlaştırılacağı, böylece özellikle çalışan annelerin taleplerinin karşılanacağı ifade edilecek.
Son Dakika › Politika › Ana başlık kentsel dönüşüm! AK Parti seçim beyannamesini yarın açıklayacak - Son Dakika