Anahtar Parti MYK Üyesi Murat Uçar\'dan skandal sözler

Politika

Yavuz Ağıralioğlu'nun liderliğinde, geçtiğimiz ay kurulan Anahtar Parti'nin MYK Üyesi Murat Uçar, partisinin İstanbul Bağcılar'da düzenlenen teşkilat buluşmasında skandal sözler sarf etti.

Şu an için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı olduklarını belirten Uçar, "Ancak yarın şartlar değiştiğinde, masanın öbür tarafına geçtiğimizde o konfordan, o saraylardan, o şatafattan vazgeçebilecek miyiz? Emin değilim" ifadelerini kullandı.

Uçar'ın sözlerine tepki yağarken, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun konuyla ilgili ne söyleyeceği merak konusu oldu.