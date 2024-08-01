AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde - Son Dakika
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Politika

AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde

AYM\'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna karar verdi.

01.08.2024 00:25
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Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna karar verdi.

AYM: CAN ATALAY'IN VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ YOK HÜKMÜNDE

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gazi Parkı Davası'nda 18 yıl hapis cezası alan TİP Milletvekili Can Atalay'la ilgili çarpıcı bir karar aldı. AYM, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna karar verdi. Atalay'ın vekilliği ocak ayında düşürülmüştü.

AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde

NE OLMUŞTU?

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay Yargıtay'a başvurmuş, süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde

Yargıtay'ın talebi reddetmesinin ardından Atalay, Anayasa Mahkemesine iki kez başvuruda bulunmuş ve iki başvuruda da Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesinin Atalay hakkındaki hak ihlali kararlarına uyulmasına yer olmadığına ve kararın TBMM Başkanlığına gönderilmesine hükmetmişti. Bu arada, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle TİP'in Meclis'teki sandalye sayısı 4'ten 3'e düştü.

AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde

Anayasa Mahkemesi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Bu Kim: ana yasanin neresinde var teror damgasi vurulan kisiyi meclise sokmak? 77 92 Yanıtla
    Mobilya: Kime ve neye göre Terör. Her önüne gelene Terörist damgasını vurmak ne kadar doğru. Unutma sana da bir gün adalet lazım olur. 109 53
  • Tolga Arslanoğlu: Güçler ayrılığı şart. Adalet birgün herkese lazım olabilir. 90 15 Yanıtla
  • Metin Yoldas: şaşırmadık aym .. 55 35 Yanıtla
  • Çuvaldız: anayasa mahkemesinin kararlarını kimse uygulamıyor ki, bu kurum kapatılmalı..! 41 37 Yanıtla
  • Fatih Kandemir: aym yok hükmünde 37 33 Yanıtla
  • murat salih başçı: ülke adına azda olsa umut verici şeylerde oluyor... 38 24 Yanıtla
  • mustafa kanar: vadeli dolmuş bir partinin ayak seslerini bunlar 26 21 Yanıtla
  • halil erdem: nasil bir sistem var anlamadim.hapisteki biri nasil oluyorda millet vekilligine Aday olabiliyor. 26 16 Yanıtla
  • Saim Dolanbay: Hak Hukuk Adalet Birgün Herkese Lazım Olabilir. 13 2 Yanıtla
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