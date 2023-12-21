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Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi

Anayasa Mahkemesi, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay dosyasında hak ihlali olduğuna ikinci kez hükmetti.

21.12.2023 - 13:16,  Güncelleme: 13:50
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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan hak ihlali başvurusunu ikinci kez görüştü. Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verildi. Atalay'ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verildi. Kararın oy çokluğuyla alındığı bildirildi.

HAKLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERİLDİ

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci başvuruda, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma", "kişi hürriyeti ve güvenliği" ile "bireysel başvuruda bulunma" haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Atalay'ın avukatları, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen Atalay hakkında Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu.

Başvuruda, "Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, mahkumiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" öne sürülmüştü.

Anayasa Mahkemesi, cezaevindeki TİP Milletvekili Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi
Can Atalay

ATALAY'A 100 BİN TL TAZMİNAT ÖDENECEK

Başvuruyu Genel Kurul gündeminde ele alan Anayasa Mahkemesi, oy çokluğuyla Atalay'ın "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine karar verdi. İhlal kararına, 3 üye katılmadı.

Can Atalay'ın, "bireysel başvuru hakkının ihlal edildiği"ne ise oy birliğiyle karar verildi. "Anayasa'nın 148. maddesinde sağlanan bireysel başvuru hakkının, daha önce verilen ihlal kararın uygulanmaması suretiyle ihlal edildiği" sonucuna varan heyet, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın ilgili mahkemesine gönderilmesine hükmetti. Yüksek Mahkeme, Can Atalay'a 100 bin lira tazminat ödenmesine de karar verdi.

DAHA ÖNCE DE İHLAL KARARI VERİLMİŞTİ

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın avukatları, "müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtaya başvurmuştu.

Yargıtayın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurusunda bulunmuş, mahkeme de "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine ve Atalay'ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesince Atalay'ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle yerel mahkemeye gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne iletilmiş, söz konusu ceza dairesi ihlal kararına uymamıştı.

Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi
YORUMLAR (4)
  • tolga soyadsız: Türkiye Yanıtla 0 0
  • Şbn Şbn: Yargıtay cevabını verdi hemde layıkıyla aym boşuna çırpınsın çıkarmaya aym hak mak değil siyasi karar Yanıtla 0 2
  • tolga karabulut: En yüksek karar verici anayasa mahkemesidir uyulması lazım adalet olmayan ulkede zaten hiçbişey yoktur neden diretiyorsunuz eyy yargıtay Yanıtla 25 16
  • süleyman hakan gökşen: eeee... sözün bittiği yerdeyiz.. Yanıtla 21 9

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