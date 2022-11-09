CHP, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gitmişti. CHP açtığı davada , mesleğin "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması, atama usullerine ilişkin düzenlemeler ile bunun yönetmelikle belirlenmesine ilişkin hükümlerin iptal edilmesini istemişti.
Yüksek Mahkeme söz konusu davada bakanlığın ve 3 sendikanın dinlenileceğini, ardından nihai kararın verileceğini belirtti.
Öte yandan Öğretmenlik Kariyer Sınavı ilk kez 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.
Öğretmenlik meslek kanununa göre 10 yıl öğretmenlik yapmış kişiler uzman öğretmen, 10 yıl uzman öğretmenlik yapmış kişiler ise Başöğretmen sıfatını alabilecek. Fakat bunun için eğitimleri tamamlayıp yapılacak sınavda 70 ve üzeri puan almak gerekecek. Lisans üstü program diploması olan öğretmenler ise bu sınavdan muaf tutulacak.
Son Dakika › Politika › AYM, CHP'nin Öğretmenlik Sınavı'nın iptali için açtığı davada bakanlık ve sendikaları dinleyecek - Son Dakika