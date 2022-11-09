AYM, CHP'nin Öğretmenlik Sınavı'nın iptali için açtığı davada bakanlık ve sendikaları dinleyecek

CHP, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gitmişti. CHP açtığı davada , mesleğin "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması, atama usullerine ilişkin düzenlemeler ile bunun yönetmelikle belirlenmesine ilişkin hükümlerin iptal edilmesini istemişti.

AYM, BAKANLIK VE 3 SENDİKAYI DİNLEYECEK

Yüksek Mahkeme söz konusu davada bakanlığın ve 3 sendikanın dinlenileceğini, ardından nihai kararın verileceğini belirtti.

İLK SINAV 19 KASIM'DA

Öte yandan Öğretmenlik Kariyer Sınavı ilk kez 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Öğretmenlik meslek kanununa göre 10 yıl öğretmenlik yapmış kişiler uzman öğretmen, 10 yıl uzman öğretmenlik yapmış kişiler ise Başöğretmen sıfatını alabilecek. Fakat bunun için eğitimleri tamamlayıp yapılacak sınavda 70 ve üzeri puan almak gerekecek. Lisans üstü program diploması olan öğretmenler ise bu sınavdan muaf tutulacak.



