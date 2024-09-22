Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor - Son Dakika
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Politika

Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor

Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor

TBMM 1 Ekim itibariyle yeni yasama çalışmalarına başlayacak. Meclis'te ilk ele alınması beklenen teklif Yargı paketi olacak. Ancak yaz tatili nedeniyle tartışmalı bazı düzenlemelerin çıkarıldığı teklifin yeni yasama dönemi ile birlikte genişletileceği ifade ediliyor. Paket hazırlanırken gündeme gelen ama eleştiriler üzerine geri çekilen "Etki ajanlığı" düzenlemesinin de yeniden ekleneceği iddia ediliyor.

22.09.2024 10:53
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim itibariyle yeni yasama çalışmalarına başlayacak. Meclis'in gündeminde başta yeni anayasa olmak üzere önemli konular var. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un dönem başlamadan önce yeni anayasa yapımı ile ilgili Meclis'te grubu bulunan partilere bir çağrı daha yapması bekleniyor.

Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak yasa çalışmaları için de hazırlıklar başladı. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda değişiklik teklifi, Öğretmenlik Meslek Kanununda değişiklik teklifi ve kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen teklif, Meclis gündeminde görüşülmeyi bekliyor.

ELE ALINMASI BEKLENEN İLK TEKLİF YARGI PAKETİ OLACAK

Gazete Duvar'ın kulis haberine göre Meclis'te ilk ele alınması beklenen teklif Yargı paketi olacak. Ancak yaz tatili nedeniyle tartışmalı bazı düzenlemelerin çıkarıldığı teklifin yeni yasama dönemi ile birlikte genişletileceği ifade ediliyor.

ETKİ AJANLIĞI DÜZENLEMESİ GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Paket hazırlanırken gündeme gelen ama eleştiriler üzerine geri çekilen "Etki ajanlığı" düzenlemesinin de yeniden ekleneceği kaydediliyor.

ETKİ AJANLIĞI NEDİR?

Etki ajanlığı, 9. Yargı Paketi'nin 22. maddesinde "Diğer faaliyetler" başlığı adı altında düzenleniyor. Bu madde, Türk Ceza Kanunu'nun "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" bölümüne "339/A maddesi" şeklinde yeni bir suç tanımı olarak giriyor. Basın meslek örgütleri ve hukukçular bu maddeye karşı çıkınca düzenleme geri çekilmişti.

Politika, Ankara, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Yılmaz:
    hukuk devletiinde yargıya müdahale olmamalı 9 2 Yanıtla
  • Fevzi Tankuş:
    Uln adamsanız etki ajanlığı yasasını getirin casuslar hainler cezasını çeksin geri adım atmak nedir delikanlı olun hangi ülkede böyle bir şeye mğsamaha gösterilir 4 0 Yanıtla
  • Suleyman Dag:
    Başım ve meslek kuruluşları etki ajanlığı bölümüne neden karşı çıkıyorlar incelemek lazım. ETKI AJANLIGI yasalaşması gerekli yoksa bazı vatan hainleri ülke sırlarını ve yeni buluslari çıkarları doğrultusunda baska ulkelere satiyor. 0 0 Yanıtla
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