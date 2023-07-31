Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a karşı sürpriz adaylık hamlesi - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a karşı sürpriz adaylık hamlesi

31.07.2023 16:11

İstanbul'da değişim adımları atan Ekrem İmamoğlu'na karşılık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sessizliği sürerken, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un adaylık mesajı herkesi şaşırttı.

Türkiye 2023 seçimlerini geride bırakırken bu kez gözler 2024 Mart'ında gerçekleşecek yerel seçimlere çevrildi. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' adımları devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sessizliğini koruyor. İYİ Parti'den mi yoksa CHP'den mi aday olacağı henüz netlik kazanmayan Yavaş'ın karşısına AK Parti'nin kimi çıkartacağı ise herkes tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan sürpriz bir hamle geldi. Altınok, konuk olduğu programda "Göreve hazırım" mesajı verdi.

"PROJELERİMİZ HAZIR"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, HaberTürk'e yaptığı açıklamada, adeta 'hazırım' mesajı verdi. Keçiören'de başarılı bir belediye başkanlığı dönemi geçirdiğini belirten Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı mısınız?" sorusunu şu sözlerle yanıtladı: "Görev verilirse hazırız. Projelerimiz hazır. Ankara'yı biliyoruz. Ankaralılar bizi biliyor. Yavaş'tan sonra Ankara'ya ok gibi biri lazım"

"POTANSİYELİMİZ MEVCUT"

Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü: "2019 yerel seçimlerinde Keçiören'de bizim her kesimden oy alabildiğimiz net bir şekilde görüldü. Ankara genelinde de ipi göğüsleyecek oyu alma potansiyelimiz fazlasıyla mevcuttur. Partimiz, ittifakımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız takdir ederse biz Ankara Büyükşehir için hazırız.

AKŞENER "EFSANE BELEDİYE BAŞKANI" DEMİŞTİ

Turgut Altınok'un kızı Ayça Altınok 19 Haziran 2018'de İYİ Parti'ye katılmış, rozetini takan Meral Akşener "Efsane belediye başkanının kızı" demişti.

YORUMLAR (2)
  • sait acar: Hiç ilgi alanıma girmiyor.çayı ucuz içecek çay ocağı,ucuz olan semt pazarı arıyorum.ak lılar ne hale getirdiniz emekliyi. Yazıklar olsun. Cevap Yaz 66 16 Yayından Kaldır
  • Yılmaz Güngördü: Zamkardan millet perisan hala gelmiş akp ye oy atmak akıl mantık işi değil artık akp ye oy atan kendi ölüm kararını verir artık resmen Cevap Yaz 94 31 Yayından Kaldır
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Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

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