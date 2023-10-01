Meclis'in açılışına saatler kala yaşanan bombalı saldırı girişimi sonrası siyasilerden mesaj yağdı - Son Dakika

Meclis'in açılışına saatler kala yaşanan bombalı saldırı girişimi sonrası siyasilerden mesaj yağdı

Son Güncelleme: 01.10.2023 11:17

TBMM Genel Kurulu'nun açılışına saatler kala Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişimi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yaşanan olayın ardından siyasilerden de art arda açıklamalar geldi.

Ankara'da TBMM Genel Kurulu'nun açılışına saatler kala İçişleri Bakanlığı'nın önüne düzenlenen bombalı saldırı girişiminde 2 teröristten biri kendini patlatırken, diğer terörist çatışma sırasında vurularak öldürüldü. 2 polisimizin de hafif şekilde yaralandığı olayın ardından siyasilerden de art arda mesajlar geldi.

BAHÇELİ: TERÖRÜN KÖKÜ MİLLİ BİRLİK VE DAYANIŞMA RUHUYLA KAZINACAK

Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırının ardından paylaşım yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti devleti toplumsal huzur ve güvenliği sağlama hususunda tavizsizdir. Terör örgütleri ve arkasındaki destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar asla emellerine muvaffak olamayacaklardır. Bilinsin ki terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğü önünde yaralanan kahraman polislerimize acil şifa temennilerimle birlikte, Türk polis teşkilatına, aziz milletimize ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Ankara'da bakanlığa düzenlenen bombalı saldırı girişimi sonrası siyasilerden art arda mesajlar geldi

KILIÇDAROĞLU: HAİN EMELLERE ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ankara'da meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Terör bir insanlık suçudur. Kimden ve nereden gelirse gelsin ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz, hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz! Geçmiş olsun Türkiye'm" ifadelerini kullandı.

Ankara'da bakanlığa düzenlenen bombalı saldırı girişimi sonrası siyasilerden art arda mesajlar geldi

KARAMOLLAOĞLU: GAZİ MECLİSİMİZİN AÇILACAĞI GÜNDE...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İçişleri Bakanlığı'na yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının faillerini kınıyorum. Gazı Meclisimizin açılacağı günde gerçekleştirilen bu saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasını diliyor, yaralanan emniyet mensuplarımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Ankara'da bakanlığa düzenlenen bombalı saldırı girişimi sonrası siyasilerden art arda mesajlar geldi

AKŞENER: KAHRAMAN POLİSLERİMİZE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Ankara Kızılay'da meydana gelen terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Saldırıyı etkisiz hâle getiren kahraman polislerimize yürekten teşekkür ediyor, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim milletimize tekrarını yaşatmasın" dedi.

Ankara'da bakanlığa düzenlenen bombalı saldırı girişimi sonrası siyasilerden art arda mesajlar geldi

DAVUTOĞLU: TERÖRE LANET OLSUN

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Teröre lanet olsun. Ankara'da İçişleri Bakanlığımıza yönelik terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda yaralanan kahraman güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü beladan muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Ankara'da bakanlığa düzenlenen bombalı saldırı girişimi sonrası siyasilerden art arda mesajlar geldi

YAVAŞ: HAİN TERÖRİSTLERİN DÜZENLEDİĞİ PATLAMADA...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kızılay'da hain teröristlerin düzenlediği patlamada yaralanan emniyet memurlarımıza acil şifalar diliyorum. İçişleri Bakanlığımız ve Sn. @AliYerlikaya başta olmak üzere hepimize geçmiş olsun" dedi.

Ankara'da bakanlığa düzenlenen bombalı saldırı girişimi sonrası siyasilerden art arda mesajlar geldi
Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi

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Son Dakika Politika Meclis'in açılışına saatler kala yaşanan bombalı saldırı girişimi sonrası siyasilerden mesaj yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meclis'in açılışına saatler kala yaşanan bombalı saldırı girişimi sonrası siyasilerden mesaj yağdı - Son Dakika
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