Ankara'da canlı yayınlanan ihale sayısı 2 bin 605'e ulaştı - Son Dakika
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Ankara'da canlı yayınlanan ihale sayısı 2 bin 605'e ulaştı

08.05.2022 10:17
Ankara'da canlı yayınlanan ihale sayısı 2 bin 605'e ulaştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ABB TV, Youtube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden son 3 yılda 2 bin 605 ihale yayınlanarak, canlı yayın rekoru kırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ABB TV, Youtube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden son 3 yılda 2 bin 605 ihale yayınlanarak, canlı yayın rekoru kırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mal ve hizmet alım ihalelerini 3 yıldır canlı yayınlanmaya devam ediyor. Hem firmalar hem de vatandaşlar, 8 Mayıs 2019 tarihinden itibaren ABB TV, Youtube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan Büyükşehir, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü ile tüm bağlı iştiraklere ait mal ve hizmet alım ihalelerini ilgiyle takip ediyor.

8 Mayıs 2019-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında 2 bin 605 ihale kayıt altına alınarak canlı yayınlandı. 36 ayda altyapı çalışmalarından kentsel dönüşüme, Halk Ekmek büfe kura çekilişinden taşınmazların kiraya verilmesi ve satışına kadar birçok ihale gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in önemli ve öncelikli ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurdu. Canlı ihale döneminde 3'üncü yılını dolduran Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir yandan serbest rekabet ortamı sağlarken bir yandan da kırım oranlarında yaşanan yüksek artış nedeniyle tasarruf da sağladı. - ANKARA

Ankara'da canlı yayınlanan ihale sayısı 2 bin 605'e ulaştı
Ankara'da canlı yayınlanan ihale sayısı 2 bin 605'e ulaştı
Ankara'da canlı yayınlanan ihale sayısı 2 bin 605'e ulaştı

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Ankara Büyükşehir, Mamak Saklıbahçe'yi Yeniledi Ankara Büyükşehir, Mamak Saklıbahçe'yi Yeniledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Youtube, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ankara'da canlı yayınlanan ihale sayısı 2 bin 605'e ulaştı - Son Dakika


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