Ankara'da yaşayan Ukrayna vatandaşlarından Rusya'ya tepki - Son Dakika

ANKARA'da yaşayan Ukrayna uyruklu vatandaşlar, Ukrayna Ankara Büyükelçiliği önünde toplanarak, Rusya'nın ülkelerine yönelik başlattığı askeri harekatı protesto etti.

Yaklaşık 30 kişilik gruba, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri de destek verdi. Grup, Türk ve Ukrayna bayrakları açıp, 'Türkiye Ukrayna'ya destek ver', 'Rusya elini Ukrayna'dan çek' yazılı dövizler taşıyarak, 'Putin Ukrayna'dan git' sloganı attı. Grup adına açıklama yapan Yuliya Biletska, "Rusya Ukrayna'ya karşı savaş başlattı. Ukrayna devletini yok etmeyi, güç kullanarak ele geçirmeyi, işgal kontrolünü kurmayı amaçlıyor. Rusya'nın bu saldırganlığını kınıyoruz. Rusya Ukrayna topraklarındaki işgali bir an önce sonlandırmalıdır. Türkiye'nin verdiği desteğe minnettarız. Bugün Ukrayna'nın başına gelenler yarın diğer ülkelerin de başına gelebilir. Tüm Türk halkını Ukrayna'ya destek olmaya çağırıyoruz" dedi.

'İŞGALE KARŞI ÇIKACAĞIZ'Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin ise "Bu işgal bütün dünyanın gözü önünde olan bir işgal. Bu işgal sadece Ukrayna'ya değil Ukrayna'da yaşana Kırım Tatarlarına da yapılan bir saldırı. Biz bu işgale karşı çıkacağız. Mücadele edeceğiz. Bu saldırı öyle zannedildiği gibi kolay olmayacak, Ukrayna zannedildiği gibi kolay çökmeyecek, kazanan taraf Ukrayna, Kırım Tatar halkı olacak. Kendi coğrafyamızda demokrasinin, hukukun gelmesini istiyoruz. Haydut devletlerin, mafya devletlerin pazu gösterdiği yer olmak istemiyoruz. Karadeniz 'in, Ukrayna'nın, Türkiye'nin güvenliğini istiyoruz" diye konuştu. BÜYÜKELÇİ BİLGİ VERDİÖte yandan açıklamaların ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, grubun yanına gelerek, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi. Büyükelçi Bodnar, zor bir zaman geçirildiğini belirterek, "Bu birliğimiz ve dayanışmamız ile kazanabiliriz. Kayıplarımız var, imha edilen araçlar var, herkes savaşıyor, kimse pes etmiyor. Rus kuvvetleri bazı yerlere girdi, o yerlerde özellikle mücadele devam ediyor. Hava saldırıları geliyor, füzeler de fırlatıldığı için bununla da müdahale etmemiz gerekiyor. Kiev 'e girme teşebbüsleri oldu. Ukrayna'da seferberlik var. Önemli olan birlikte olduğumuzu göstermek. Farklı yönlerden, noktalardan saldırılar yapılıyor. Ordumuz ile birlikte işgal edilen bölgeleri temizlemeyi umuyoruz" diye konuştu.

Kalabalık daha sonra dağıldı.