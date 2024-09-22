Ankara kulislerini hareketlendiren iddia! İki parti birleşiyor! Olmazsa olmaz şartları ise Mansur Yavaş

Politika

Birleşme kararı alan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'ndeki ortak yapılanmada Ali Babacan'ın genel başkan olacağı öne sürüldü. İki partinin, muhalefetin ortak adayına destek verme şartlarının ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğu iddia edildi.

ALİ BABACAN GENEL BAŞKAN, DAVUTOĞLU ONURSAL LİDER

DEVA Partisi ile Gelecek Partisi birleşme kararı alırken, liderler Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu arasındaki görüşme trafiği de başladı. Birleşme kararının detayları da belli oldu. Gerçek Gündem'den Altan Sancar'ın haberine göre, iki parti DEVA Partisi çatısı altında bir araya gelecek. Partinin genel başkanı da Ali Babacan olacak. Ahmet Davutoğlu'nun ise onursal genel başkan olacağı konuşuluyor.

"DESTEK İÇİN ŞARTLARI MANSUR YAVAŞ"

Ayrıca iki partinin, muhalefetin çıkaracağı ortak adayı desteklemek için bir şart sunduğu iddia edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması haline, destek verecekleri öne sürüldü.

MANSUR YAVAŞ, İSTİFA İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

CHP'nin Tüzük Kurultayı'nda konuşma yapacağı bilgisinin kendisine 1 saat önceden haber verilmesine sahnede sitem eden Mansur Yavaş'ın partiden ayrılacağı öne sürülmüştü. Partiden ayrılacağı iddialarını yalanlayan Mansur Yavaş, Habertürk'ten Fevzi Çakır'a yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Son dönemde kulis bilgisi adı altında sürekli mesnetsiz haber, köşe yazısı ve yorumlara konu olduğumuzu görüyorum. 'Yavaş partisinden ayrılacak. Başka partiden aday olacak. Farklı siyasi partilerle görüşüyor' şeklinde birçok asılsız iddianın konusu oluyorum.

"ADAYLIK KONUSU ZAMANI GELDİĞİNDE KONUŞULUR"

Fakat, gerçeklerin oralarda yazanlar ve anlatılanlarla yakından uzaktan bir ilgisi yok. Adaylık konusu başta olmak üzere şu an tartışılan tüm konular zamanı geldiğinde oturulur konuşulur. Ancak; bu asılsız iddiaların aynı şahıslar tarafından kulis bilgisi adı altında sürekli gündeme getirilmesinde artık kötü niyet arıyorum. Kirli siyasete alet olmayacağım."