Ankara\'da CHP\'nin "23 Nisan" başvurusuna valilikten ret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için başkent Ankara'daki 1. Meclis binası önünde toplanma çağrısında bulunmuştu.

VALİLİKTEN CHP'NİN 23 NİSAN YÜRÜYÜŞÜNE RET

Özel'in çağrısının ardından CHP, 1. Meclis binası önünde konuşma yapmak ve ardından da Anıtkabir'e yürüyüş düzenlemek için Ankara Valiliği'nden izin talebinde bulundu. Ancak valilik, CHP'nin söz konusu talebinin uygun görülmediğini ve reddedildiğini duyurdu.

GEREKÇE: TRAFİK AKIŞININ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLENMESİ

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, ret kararına gerekçe olarak ise 'etkinlik için belirlenen alanın sembolik önemi, etkinlik nedeniyle trafik akışının olumsuz yönde etkilenmesi ve vatandaşların mağdur olma ihtimali' gösterildi.

"MİTİNG NİTELİĞİNDEKİ FAALİYET TALEBİ UYGUN GÖRÜLMEDİ"

Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 1. TBMM binasının ve çevresinin tarihi ve kültürel misyonu sebebiyle başta öğrenciler olmak üzere halkımız tarafından yoğun bir katılımla ziyaret edileceği öngörülmekte, alanın kapatılması durumunda halkımızın ziyaretinin engelleneceği, ayrıca talep edilen mevkinin yoğun trafik yüküne sahip olması dolayısıyla burada yapılacak herhangi bir toplantı nedeniyle aksayan trafik akışı şehrin tüm trafiğini olumsuz yönde etkileyeceği ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olacağı, bununla birlikte toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmak istenilen alanın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen alanlardan olmadığı için miting niteliğindeki faaliyet talebi uygun görülmemiş olup, Valiliğimizce usulüne uygun bir şekilde belirlenerek ilan edilen alanlardan (Örneğin; Anadolu Meydanı, Anıtpark, Seymenler Kent Meydanı, Lale Meydanı, Kalaba Kent Meydanı vb.) birisi için talep edilmesi halinde Valiliğimizce her türlü ardım ve kolaylık sağlanacağı İl Başkanlığına tebliğ edilmiştir."