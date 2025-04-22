Ankara'da CHP'nin "23 Nisan" başvurusuna valilikten ret - Son Dakika
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Politika

Ankara'da CHP'nin "23 Nisan" başvurusuna valilikten ret

Ankara\'da CHP\'nin "23 Nisan" başvurusuna valilikten ret

Ankara Valiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle CHP'nin yarın 1. Meclis binası önünde yapacağını duyurduğu etkinliğin uygun görülmediğini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkinlik nedeniyle trafik akışının olumsuz yönde etkileneceği ve vatandaşların mağdur olacağı belirtildi.

22.04.2025 19:08
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için başkent Ankara'daki 1. Meclis binası önünde toplanma çağrısında bulunmuştu.

VALİLİKTEN CHP'NİN 23 NİSAN YÜRÜYÜŞÜNE RET

Özel'in çağrısının ardından CHP, 1. Meclis binası önünde konuşma yapmak ve ardından da Anıtkabir'e yürüyüş düzenlemek için Ankara Valiliği'nden izin talebinde bulundu. Ancak valilik, CHP'nin söz konusu talebinin uygun görülmediğini ve reddedildiğini duyurdu.

GEREKÇE: TRAFİK AKIŞININ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLENMESİ

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, ret kararına gerekçe olarak ise 'etkinlik için belirlenen alanın sembolik önemi, etkinlik nedeniyle trafik akışının olumsuz yönde etkilenmesi ve vatandaşların mağdur olma ihtimali' gösterildi.

"MİTİNG NİTELİĞİNDEKİ FAALİYET TALEBİ UYGUN GÖRÜLMEDİ"

Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 1. TBMM binasının ve çevresinin tarihi ve kültürel misyonu sebebiyle başta öğrenciler olmak üzere halkımız tarafından yoğun bir katılımla ziyaret edileceği öngörülmekte, alanın kapatılması durumunda halkımızın ziyaretinin engelleneceği, ayrıca talep edilen mevkinin yoğun trafik yüküne sahip olması dolayısıyla burada yapılacak herhangi bir toplantı nedeniyle aksayan trafik akışı şehrin tüm trafiğini olumsuz yönde etkileyeceği ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olacağı, bununla birlikte toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmak istenilen alanın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen alanlardan olmadığı için miting niteliğindeki faaliyet talebi uygun görülmemiş olup, Valiliğimizce usulüne uygun bir şekilde belirlenerek ilan edilen alanlardan (Örneğin; Anadolu Meydanı, Anıtpark, Seymenler Kent Meydanı, Lale Meydanı, Kalaba Kent Meydanı vb.) birisi için talep edilmesi halinde Valiliğimizce her türlü ardım ve kolaylık sağlanacağı İl Başkanlığına tebliğ edilmiştir."

Ankara'da CHP'nin '23 Nisan' başvurusuna valilikten ret
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Son Dakika Politika Ankara'da CHP'nin '23 Nisan' başvurusuna valilikten ret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mustafa sagdic:
    bu valiler kaymakamlar Parti'nin elemanı gibi çalışıyor. akp aynı istekde bulunupda reddedildiği oldu mu hiç ? hani müslüman ülkeyiz eşitlikçi adil her defasında Hz Ömer den bahsediyoruz ya. çok merak ediyorum Allah'a ne diyecekler acaba ? 62 25 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bunların amacı ne ki 20 10 Yanıtla
  • Elisa21:
    NE İŞİNİZ VAR 23 NİSAN DA BIRAKIN BARİ ÇOCUKLAR TEMİZ KALSIN SİZ GİDİN HIRSIZI AKLAMA MİTİNGLERİ YAPIN 0 0 Yanıtla
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