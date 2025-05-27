31 Mart 2024 seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde büyük bir değişimin yaşanacağına yönelik iddialar uzun süre gündemde kalmış ancak beklenen değişiklikler yaşanmamıştı.
Kabine'nin önemli bölümünün 3 Haziran 2025 itibarıyla emeklilik haklarını elde edeceği, değişikliklerin ise bu tarihten sonra gerçekleşeceği öne sürülüyor.
Ankara kulislerine düşen son iddiaya göre Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen olası bir değişiklikte ise eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın adı öne çıkıyor.
Albayrak'ın talep etmesi durumunda Ticaret ya da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na atanabileceği ifade edilse de Albayrak için icracı ve 5 bakanlıktan sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı konusunda hazırlık yapıldığı iddia edildi.
Son Dakika › Politika › Ankara'yı sarsan Berat Albayrak iddiası - Son Dakika
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