Ankaragücü Genel Kurulu'nda AK Partili il başkanı, ismi yanlış okununca salonu terk etti - Son Dakika
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Ankaragücü Genel Kurulu'nda AK Partili il başkanı, ismi yanlış okununca salonu terk etti

02.07.2022 18:44
Ankaragücü Genel Kurulu'nda AK Partili il başkanı, ismi yanlış okununca salonu terk etti

Ankaragücü'nün Olağanüstü Genel Kurulu protokol krizine sahne oldu. Adı okunmayan ve daha sonra düzeltme yapılırken de ismi yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan salonu terk etti. Sosyal medya paylaşımında ise Özcan, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya sert sözlerle yüklendi.

MKE Ankaragücü'nün bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Faruk Koca, tek aday olarak girdiği seçimde 505 oyun 504'ünü alarak yeniden seçildi.

ADI YANLIŞ OKUNUNCA SALONU TERK ETTİ

Genel Kurulda protokol isimlerinde yer alan isimlerden AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın ismi okunmadı. Sonrasında düzeltme yapılırken de ismi yanlış okundu. Bunun üzerine Hakan Han Özcan, salonu terk etti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Kongre sonrası sosyal medya hesaplarından açıklama yapan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Faruk Koca'ya sert sözlerle yüklendi.

Özcan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ankaragücü Olağanüstü Kongresinde Partimize ve Milletvekilerimize yönelik sergilenen nezaketsiz tutum ve saygı sınırlarını aşan tavrın öncelikle misafirperverlikle bağdaşmadığını ve böylesine köklü bir kulübe de asla yakışmadığını ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini ifade etmekten imtina edenler Sn. Cumhurbaşkanımızın Ankara'ya katkılarına bir teşekkürü esirgeyenler bizlerin bulunduğu salonlarda ifadelerine tavırlarına dikkat etmelidirler.

Ankaragücü taraftarlarıyla büyük bir caimadır, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yönetiminin böylesine köklü bir çınarı yakışıksız tavırlarıyla yıpratmaya hakkı yoktur, kınıyor ve nezakete davet ediyorum. Son olarak Ankaragücü, bu kentin gururudur ve kimsenin ipoteğinde değildir. Biz birileri için değil, sevdamız olduğu için Ankaragücümüzün yanındayız. Kişiler gider, Ankaragücü kalır.

Ankaragücü Genel Kurulu'nda AK Partili il başkanı, ismi yanlış okununca salonu terk etti
Ankaragücü Genel Kurulu'nda AK Partili il başkanı, ismi yanlış okununca salonu terk etti

Kaynak: MedyaAnkara

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