Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları

Politika

ORC Araştırma şirketinin yaptığı "En çok beğenilen 5 büyükşehir belediye başkanı" anketinin sonuçları belli oldu.

ORC Araştırma, 15-25 Temmuz tarihleri arasında CATI yöntemiyle 15 bin 200 kişiyle anket yaptı. Ankete katılanlara, yaşadıkları şehrin büyükşehir belediye başkanından ne düzeyde memnun oldukları soruldu.

İşte memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 büyükşehir belediye başkanı:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Yüzde 58,1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 54,5. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu: Yüzde 53. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Yüzde 52,8. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey: Yüzde 52,1





İşte memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 büyükşehir ilçe belediye başkanı:

Öte yandan büyükşehir dışında yaşayan katılımcılara da,yaşadıkları şehrin Belediye Başkanından ne düzeyde memnun oldukları soruldu.

İşte memnuniyet düzeyi en yüksek 5 belediye başkanı: