ORC Araştırma şirketinin yaptığı "En çok beğenilen 5 büyükşehir belediye başkanı" anketinin sonuçları belli oldu.
ORC Araştırma, 15-25 Temmuz tarihleri arasında CATI yöntemiyle 15 bin 200 kişiyle anket yaptı. Ankete katılanlara, yaşadıkları şehrin büyükşehir belediye başkanından ne düzeyde memnun oldukları soruldu.
İşte memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 büyükşehir belediye başkanı:
- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Yüzde 58,1.
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 54,5.
- Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu: Yüzde 53.
- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Yüzde 52,8.
- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey: Yüzde 52,1
İşte memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 büyükşehir ilçe belediye başkanı:
- CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer - Memnuiyet oranı yüzde 64,7
- CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş - Memnuiyet oranı yüzde 60,9
- CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet - Memnuiyet oranı yüzde 58,2
- CHP'li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz - Memnuiyet oranı yüzde 56,9
- CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki - Memnuiyet oranı yüzde 55,8
Öte yandan büyükşehir dışında yaşayan katılımcılara da,yaşadıkları şehrin Belediye Başkanından ne düzeyde memnun oldukları soruldu.
İşte memnuniyet düzeyi en yüksek 5 belediye başkanı:
- Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen: Yüzde 63,6
- Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: Yüzde 58,4
- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere: Yüzde 57,5
- Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı: Yüzde 56,7
- Tokat Belediye Başkanı M. Kemal Yazıcıoğlu: Yüzde 56
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Son Dakika › Politika › Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları - Son Dakika
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