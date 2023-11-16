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CHP'de topun ağzındaki 3 büyükşehir belediye başkanı! Anket sonuçları Özel'in önünde - Son Dakika

CHP'de topun ağzındaki 3 büyükşehir belediye başkanı! Anket sonuçları Özel'in önünde

16.11.2023 10:51  - Güncelleme: 11:37

Koltuğu devraldıktan sonra yerel seçimler için kolları sıvayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptırdıkları anketlere atıfta bulunarak ''2019'a göre geriye giden 3 isim var'' şeklindeki çıkışı gündeme bomba gibi düştü. Özel isim vermedi ancak başkent kulislerine göre bu belediyeler İzmir, Muğla ve Hatay.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel' 11 mevcut büyükşehir belediye başkanı ile ilgili "2019'a göre geriye giden 3 isim var" açıklamasında bulundu. Bu belediyelerin İzmir, Muğla ve Hatay olduğu iddia edildi.

"3 BÜYÜKŞEHİRDE GERİYE GİDİŞ VAR"

Meclis'teki makamında gazetecilerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi. CHP'nin elindeki 11 büyükşehir belediyesinden sadece üçünün seçildiği güne göre geriye gittiğine dikkat çeken Özel, Ankara ve İstanbul'da bir sorun yaşamadıklarını ifade etti. Özel, bu üç şehir dışında kalan 8 büyükşehirde anket yapılacağını belirtti.

İZMİR, HATAY VE MUĞLA İDDİASI

Özel açıklamasında 3 belediyenin ve başkanının adını vermedi. Ancak kulislerde başarısız tablo çizen belediye başkanlarının İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün veHatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş olduğu öne sürülüyor.

Anket sonuçları Özgür Özel'in önünde! İşte topun ağzındaki 3 büyükşehir belediye başkanı

CHP'Lİ 11 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VAR

Öte yandan CHP'nin elinde 11 büyükşehir belediyesi bulunuyor. Bunlar; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla ve Tekirdağ.

Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de topun ağzındaki 3 büyükşehir belediye başkanı! Anket sonuçları Özel'in önünde - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'de topun ağzındaki 3 büyükşehir belediye başkanı! Anket sonuçları Özel'in önünde - Son Dakika
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