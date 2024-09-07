Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi: Dört yıl daha devam etme gücü kalmamıştır - Son Dakika
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Politika

Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi: Dört yıl daha devam etme gücü kalmamıştır

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, anket sonuçlarını açıklayarak erken seçim çağrısında bulundu. Özel, "Toplumdaki erken seçim beklentisi, seçimden hemen sonra yüzde 25 civarındayken, bugün anketlere göre bu oran yüzde 50'yi aşmış durumda. Koşullar, erken seçimi kaçınılmaz hale getirecek. Ülkenin mevcut yönetimle dört yıl daha devam etme gücü kalmamıştır. Erken seçim için kararlılığımız tamdır" ifadelerini kullandı.

07.09.2024 12:26  Güncelleme: 13:07
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Partisinin Tüzük Kurultayı'nda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrısını bir kez daha yineledi.

"BEKLENTİ YÜZDE 50'LERİ GEÇMİŞTİR"

"Erken seçim konusunda toplumda seçimin ertesi gün yüzde 25'lerde olan beklenti, anket sonuçlarına göre yüzde 50'leri geçmiştir" diyen Özel, "Bu konunda CHP'nin iradesi tamdır. Bize kalırsa Sayın Erdoğan, kendiliğinden aday olamazdı. Bir erken seçim olursa Erdoğan tekrar aday olabilir. Bu milletin 4 yıl daha dayanacak gücü kalmamıştır" dedi.

"İKTİDAR BİZİM HAKKIMIZ"

Açıklamasının devamında iktidar olmayı hak ettiklerini ifade eden Özel, "Parti 31 Mart'ta birinci oldu. Herkes iktidar bizim hakkımız olduğunu düşünüyor. Toplumun dertli tüm kesiminin erken seçim istemesi kadar doğal bir şey yok. AK Parti'nin tek çıkar yolu vardı, belediye başkanlarımızın karşısına aday çıkaramadılar. Kutuplaşmak, gerilim çıkarmak istediler. Tüm süreci bunun üzerinden tarif etmek istediler. Parti 31 Mart'ta birinci oldu. Herkes iktidar bizim hakkımız olduğunu düşünüyor. Toplumun dertli tüm kesiminin erken seçim istemesi kadar doğal bir şey yok. AK Parti'nin tek çıkar yolu vardı, belediye başkanlarımızın karşısına aday çıkaramadılar" şeklinde konuştu.

Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi: Dört yıl daha devam etme gücü kalmamıştır

Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi: Dört yıl daha devam etme gücü kalmamıştır - Son Dakika

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    Yorumlar (21)

  • Fatih Çoban: seninlede olmaz ki canım 169 94 Yanıtla
  • Abdullah Kara: Allah bu ülkeyi sizden korusun.. 163 83 Yanıtla
  • Kemal Tosik: Evet herkes yana CHP’yi Ekrem’i filan bekliyor 44 87 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: hadi bakalım hayırlısı 65 37 Yanıtla
  • Emin Erol: anketler doğru ve güvenilirmi acaba şu an seçim olsa sandık gelse yine AKP kazanır gibi 66 34 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Durma seçimsteyin elle tutulur bi icratınız yok 67 25 Yanıtla
  • Mustafa Turgut: .... Hep laf 55 33 Yanıtla
  • Murat Kara: ERKEN SEÇİM ŞART DUVARA ÇARPMADAN BİRİ KAPATMALI KONTAGI 35 48 Yanıtla
  • Cengiz Başal: Hee heee. 60 18 Yanıtla
  • Fevzi Kocakulak: Hem aday olmayacağını söylüyorsun Hem de seçim istiyorsun 55 17 Yanıtla
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