Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi: Dört yıl daha devam etme gücü kalmamıştır

Politika

Partisinin Tüzük Kurultayı'nda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrısını bir kez daha yineledi.

"BEKLENTİ YÜZDE 50'LERİ GEÇMİŞTİR"

"Erken seçim konusunda toplumda seçimin ertesi gün yüzde 25'lerde olan beklenti, anket sonuçlarına göre yüzde 50'leri geçmiştir" diyen Özel, "Bu konunda CHP'nin iradesi tamdır. Bize kalırsa Sayın Erdoğan, kendiliğinden aday olamazdı. Bir erken seçim olursa Erdoğan tekrar aday olabilir. Bu milletin 4 yıl daha dayanacak gücü kalmamıştır" dedi.

"İKTİDAR BİZİM HAKKIMIZ"

Açıklamasının devamında iktidar olmayı hak ettiklerini ifade eden Özel, "Parti 31 Mart'ta birinci oldu. Herkes iktidar bizim hakkımız olduğunu düşünüyor. Toplumun dertli tüm kesiminin erken seçim istemesi kadar doğal bir şey yok. AK Parti'nin tek çıkar yolu vardı, belediye başkanlarımızın karşısına aday çıkaramadılar. Kutuplaşmak, gerilim çıkarmak istediler. Tüm süreci bunun üzerinden tarif etmek istediler. Parti 31 Mart'ta birinci oldu. Herkes iktidar bizim hakkımız olduğunu düşünüyor. Toplumun dertli tüm kesiminin erken seçim istemesi kadar doğal bir şey yok. AK Parti'nin tek çıkar yolu vardı, belediye başkanlarımızın karşısına aday çıkaramadılar" şeklinde konuştu.