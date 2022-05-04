Anketlere bakıp Kılıçdaroğlu'na rapor sundular! CHP, kararsızların oyu için harekete geçiyor - Son Dakika

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2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte siyasi partiler de seçim stratejilerini oluşturmaya başladı. 2023 seçimlerinde hata yapmak istemeyen CHP Genel Merkezi de anketleri ince eleyip sık dokuyor. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarının son dönemde kararsız seçmenler üzerinde bir çalışma gerçekleştirdikleri ve kararsız seçmenlere yönelik çalışmalar hazırladıkları iddia edildi.

ANKETLERDE HEP YÜKSEK ÇIKIYORLAR

Bilindiği üzere kararsız seçmenler anketlerde hep yüksek çıkıyor. MetroPoll Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen ankette deYüzde 28.1'lik kesimin Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısındaki rakibe göre oy tercihi yapacağı ortaya konulmuştu.

CHP KOLLARI SIVADI

Bu anketlerle ilgili CHP'li kurmaylar tarafından bir rapor hazırlandığı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sunulduğu hazırlandı. Kılıçdaroğlu'nun kararsız seçmenlere yönelik söylemlerini artıracağı öğrenildi. Hatta Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz haftaki, "Çok değiştik, artık doğrudan halkın partisiyiz" sözlerinin arkasında da bu stratejinin yattığı iddia edildi.

CHP'Lİ YÜKSEL: KARARSIZ SEÇMEN BİZE YÖNELECEK

Partisinin Kars İl Başkanlığı'nı ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ise partisinin kararsız seçmenlere bakışı hakkında şu ifadeleri kullandı:"Her anket şirketinin sonuçlarını değerlendiriyoruz. Satır satır okuyoruz. Dolayısıyla partimiz iyi bir yerde ve daha da iyi bir yere gelecek ve bu örgütlerle birlikte iktidara yürüdüğümüz için çok sayıda kararsız seçmen de bize yönelecek. Daha nasıl güçlü olabiliriz nasıl birinci parti olabilir diye daha fazla çalışmamız gerekiyor."