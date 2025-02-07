Ankette büyük sürprizler var! İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler - Son Dakika
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Politika

Ankette büyük sürprizler var! İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

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41 ilden 6 bin 100 katılımcı ile yapılan ankette AK Parti'ye oy verdiğini ifade eden seçmenlere ''Oy verdiğiniz partide en sevdiğiniz siyasetçi kim?'' sorusu yöneltildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yüzde 55.1 ile birinci çıktığı ankette ikinci sırada yüzde 54.6 ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yer aldı.

07.02.2025 15:08  Güncelleme: 15:17
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ORC Araştırma şirketi tarafından 41 ilden 6 bin 100 katılımcı ile yapılan ankette AK Parti'ye oy verdiğini ifade eden seçmenlere "Oy verdiğiniz partide en sevdiğiniz siyasetçi kim?" sorusu yöneltildi.

HAKAN FİDAN İLK SIRADA YER ALDI

Ankette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yüzde 55.1 ile birinci çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yüzde 54.6 ile ikinci sırada yer aldığı araştırmada AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek yüzde 28.8 ile üçüncü sırada kendine yer bulabildi.

AĞIR TOPLAR GERİDE KALDI

Araştırmada Ömer Çelik, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Numan Kurtulmuş gibi isimlerin arka sıralarda yer alması dikkat çekti. Ankette son sırada ise yakın dönemde İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu yer aldı.

İşte ORC'nin anketinden çıkan sonuç;

Ankette büyük sürprizler var! İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler
Ankette büyük sürprizler var! İşte AK Parti\'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

İçişleri Bakanı, Hakan Fidan, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankette büyük sürprizler var! İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Hakim ATMACA:
    Fidan Yerlikaya Kalın bu üçünde liderlik vasfı var düşüncem 357 463 Yanıtla
  • Serhat Şahin:
    Çakma riisin yerine adam arayışları başlamış zannımca ne yaparsanız yapın iflah olmayacaksınız artık... 530 248 Yanıtla
    Orhan kaya:
    çakma dedigin adan seni 25 yönetiyor 0 0
  • bülent C.:
    İlk 3 evet doğru 4. İbrahim kalın olmalıydı. 272 426 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Neyini seviyorlar acaba Ülkeye ne faydaları var kendilerinin zenginleşmesi disinda 481 161 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sarayın Soytarısi Gökçek'in oğlu 393 88 Yanıtla
    Nazli Söylemez:
    sarayın soytarısı olmaya meraklı olan saldırıyor valla bunlar oturduğu yerden oy alıyorlar insanlar salak değil kim ne yaptığını iyi biliyor reis 0 0
  • mustafa aykanat:
    Hiçbir marifeti, sıfır keramet sahibi, bin metre boyunda zurna yapılsa, o zurnada son delik olması bile mümkün olmayanların hadsizce, terbiyesizce bu ülkenin CUMHURBAŞKANI na klavye delikanlılarına Allah akıl fikir versin. 453 25 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    M vekili maaşı 193 m a çıkarılmış yaparsa akp yapar halka 13 milyar vekile 193 milyar ye kürküm ye 284 21 Yanıtla
    Nurettin ÇELİKBAĞ:
    Kafa eski de kalmış, ne milyarı... 0 0
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SON DAKİKA: Ankette büyük sürprizler var! İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler - Son Dakika
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