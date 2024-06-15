"Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı - Son Dakika
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Politika

"Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı

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"Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ben doların 2,79 TL olduğu dönemin Başbakanıyım" ifadelerine yer verdi. Sosyal medya kullanıcıları, Davutoğlu'nun sergilediği oyunculuğu da yöneltilen soruya verdiği cevabı da eleştiri bombardımanına tuttu.

15.06.2024 13:04
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Sosyal medyada hızla yayılan ve ünlü isimlerin rağbet ettiği "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı.

"DOLARIN 2,79 OLDUĞU DÖNEMİN BAŞBAKANIYIM"

Araba hareket halindeyken yanına gelen kişiye yanıt veren Davutoğlu, "Ben doların 2,79 TL olduğu dönemin Başbakanıyım" yanıtını verdi. Bu yanıta karşılık ise video çeken kişi, "Saygılar hocam" cevabını verdi.

YORUM BOMBARDIMANA TUTTULAR

Davutoğlu'nun oyunculuğu da yöneltilen soruya verdiği cevap da sosyal medya kullanıcılarını tatmin etmedi. Gönderinin altına "Flash TV oyunculuğu güzel olmuş", "Kurgu değilse en adiyim", "O yüzden 0.0001 oyun var", "Bu günaha sen de ortaksın", "Ahmet bey sizi başbakan yapan kimdi?", " Türkiye'ye mülteci işgalini başlatan başbakansın", "Çöküş devrini ben başlattım demeyi unutmuş" şeklinde yorumlar yapıldı.

"Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?' akımına Davutoğlu da katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • mesut uluç: hepiniz aynısınız. hiçbirinizin birbirinizden farkı yok. 59 4 Yanıtla
    Çengelköylü: R R R R R R R REKKKLAAAAMMMM ON DÖNÜM BOSTAN YANGEL YAN YAT OSSSSMAAAAN 12 0
  • Hallo Zusammen: Davulcu Davut Reis olmasa sen içkim tanırdı ki, Reis olmasa sen o lüks arabalara değil Elektrik li Bisiklete bile binemezdiniz 43 9 Yanıtla
  • ferhat eser: avrupalıyla kıyaslanmıyacak kadar komik yaşıyor Türkiyede insanlar üç kuruşla gecinecen tatil yapıcan sağlık aidat yol eğitim vs vs ama nasılda şahlandık bee uçuyoruz maşallah 22 9 Yanıtla
    Selami Karagülle: Ama tatil yerleri yollar avm ler starback lar tıklım tıklım nasıl olcek 2 0
  • ali çakmak: Baba da utanma olmayınca, bu tarz cevaplar verebiliyor tabi. 29 1 Yanıtla
  • Emrullah Güllü: seni kim başbakan yapti 16 1 Yanıtla
  • Muhammet Karataş: sayın davutoglu sizi oraya kim getirdi. ve siz getirildiğinzde dolar kac tl idi..öyle ahkam kesmeyle siyaset yapılmaz.biraz dürüst olun.. 15 1 Yanıtla
  • Onur Kaya: 1 lirayken aldiniz 2.79 katına cikartmissiniz. başarısız bir basbakanmissiniz işte kendiniz söylüyorsunuz 2.79 un basbakaniyim diye. bugünün temellerini siz attiniz 11 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic: hedef 2023 ucacagiz 7 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı - Son Dakika
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