Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var

Geniş Video İzle

ORC Araştırma'nın eylül ayında 39 ilde 4 bin 280 kişiyle yaptığı son seçim anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Ankete katılanların yüzde 30,9 AK Parti'den yana görüş bildirirken, CHP'yi tercih edeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 30,3'de kaldı. Ankete sonuçlarına göre; İYİ Parti'deki erime devam ederken MHP ve DEM Parti'nin oylarını koruduğu görüldü.

04.10.2024 14:52  Güncelleme: 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erken seçim tartışmaları devam ederken ORC Araştırma, eylül ayında 39 ilde 4 bin 280 kişiyle yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

FARK 0,6 PUANA KADAR DÜŞTÜ

Ankette katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Anket sonucuna göre, AK Parti ve CHP arasındaki oy farkı 0,6 puan oldu.

  • AK Parti %30,9
  • CHP %30,3
  • MHP %11,4
  • DEM %8,5
  • YRP %4,9
  • İYİ %3,9
  • ZP %3,6
  • BBP %2,3
  • TİP %1,4
  • DİĞER %2,8
Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var

ERDOĞAN, TARTIŞMALARA KAPIYI KAPATMIŞTI

Muhalefet cephesi erken seçim için bastırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Biz iktidar ve ittifak olarak tüm planlarımızı 2028'e göre yapıyoruz. Milletin 14-28 Mayıs seçimlerinde verdiği yetkiyi sonuna kadar en güzel, en verimli şekilde kullanmanın çabasındayız. Muhalefetin kendi iç çekişmelerini perdeleme amacıyla gündeme getirdiği seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz" demişti.

Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var

DEM Parti, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Eylül, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Sadri Tunca:
    Dem acilen kapatılmalı 68 57 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    emekl maasi 12500 ev kirası 15 bin demekki bazıları bu yönetimden memnun beter olun sonrada ağlamayın!!! 79 31 Yanıtla
  • Sadri Tunca:
    Dem Kapatılsın acilen 55 39 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Şimdi bu şirketin kime yakın olduğunu ufak bir araştırın,ve o yakın olduğu siyasi partiden 6 7 puan düşün gerçek anket sonuçlarına ulaşacaksınız :) 77 8 Yanıtla
  • Emre null:
    Dem parti ve dem ile demlenenler de kapatılsın... 41 31 Yanıtla
  • Gakko 23:
    Geçen seçimden önce de CHP’yi birinci gösteriyorlardı açık farkla on puan farkla ne oldu yerin dibine batsın CHP 23 32 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    anketiniz sevsinler acilen secim acilen 30 18 Yanıtla
  • Ahmet Yaman:
    Siz siyasetçiler bu ülkedeki vatandaşlarin başına neler getirmişsiniz biliyor musunuz kimini ekonomik sıkıntılara koymuşsunuz kimilerine gelecek kaygısı , kimilerini ise terör ayağı ile cezaevlerine Bu halk size nasıl oy versin kaldki bu halk hep size güzellik verdi ama karşılığında cezaevleri gelecek kaygısı, ekonomik sıkıntılar gördü 25 9 Yanıtla
  • Foşa Garden Dilek:
    bir de yavuz ağıralioğlunun 29 ekimde kuracağı parti nin nasıl dengeleri değiştireceğini göreceğiz 10 23 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Anket bilimsel bir çalışmadır türkiye ve anketin yan yan gelmesi bile tuhaf 18 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:30 Mazhar Alanson’un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
14:28 İstanbul’un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
10:28 2019’da İmamoğlu ve Yıldırım’a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı 2019'da İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı
23:53 Korkunç görüntüler geliyor İsrail savaş uçakları Batı Şeria’yı vurdu Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları Batı Şeria'yı vurdu
23:48 Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’a sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi
23:43 Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
23:02 Tekirdağ’da facianın eşiğinden dönüldü Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü
22:44 Okan Buruk’tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar Okan Buruk'tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar
22:17 Galatasaray’da büyük bir sorun patlak verdi Galatasaray'da büyük bir sorun patlak verdi
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 16:19:10. #1.12#
SON DAKİKA: Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement