AREA'nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor - Son Dakika
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Politika

AREA'nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor

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AREA Araştırma'nın 4 ve 7 Temmuz arasında, "Türkiye Siyasi Durum Araştırması" adıyla, 26 ilde yaptığı ankete katılanların verdiği yanıtlara göre yüzde 53,3'le erken seçim istendi.

10.07.2024 10:53  Güncelleme: 11:09
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AREA'nın Türkiye'deki Siyasi Durum Araştırması, İstanbul, Ankara ve İzmir'in yer aldığı 26 ilde, 2 bin 56 kişiyle yapıldı. Bilgisayar destekli telefonla görüşme metoduyla yapılan anketteki, "Bugün milletvekili seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz" sorusuna, yüzde 32,1'le CHP ve yüzde 29 oranında da AK Parti yanıtı verildi. Ankete göre; MHP yüzde yüzde 10,4'le üçüncü, DEM Parti yüzde 9,6'yla dördüncü ve İYİ Parti de yüzde 6,1'le beşinci parti olarak ölçümlendi. Ankette katılanların yüzde 5'i oyunu Zafer Partisi'ne ve yüzde 4,3'ü de Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah'a vereceğini kaydederken, yüzde 3,4'ü de diğer partileri işaretledi.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 53,3'Ü ERKEN SEÇİM İSTEDİ

"Sizce erken genel seçim olmalı mıdır?" sorusuna, yüzde 53,3 evet cevabını verirken; yüzde 41,2'i de erken seçim istemediğini ifade etti. Katılımcıların yüzde 5,5'i fikir belirtmek istedi. Ankette, 2017'den itibaren başlayan Cumhurbaşkanlığı sisteminin devam edip etmemesine dair bir soru da yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 54,5'i tekrar parlamenter sisteme dönüşü isterken; yüzde 35,4 ise Cumhurbaşkanlığı hükümeti sisteminin devamını uygun buldu. Bu konuda fikir beyan etmeyenler ise yüzde 10,1 oldu.

AREA'nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor

MUHALEFETİN İLK İKİ ADAYI MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU ÇIKTI

Ankette olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayının kim olması da soruldu. Ankete katılanların yüzde 25,3'ü Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı ve yüzde 19,6'ı daİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tercih etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 7,8'le üçüncü sırada yer aldı. Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da yüzde 2,1 oranla dördüncü olması dikkat çekti.

AREA'nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor

ERDOĞAN VE ÖZEL'İN NORMALLEŞME ADIMLARI DESTEKLENDİ

Ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki normalleşme adımlarının devam edip etmemesi gerektiği de soruldu. Süreci olumlu bulanlar yüzde 54, olumsuz bulanlar ise yüzde 35,6 oranında çıktı. Yüzde 10,4 de normalleşme adımlarıyla ilgili görüş beyan etmedi. Görüşmelerin sürmesini isteyenler de yüzde 59,2 ve görüşmesinin kesilmesini isteyenler de yüzde 27,7 oldu.

AREA'nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor
AREA\'nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AREA'nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • serkan cindemir: Valla ben dıyım kımse erken secım istemiyor mevcud iktidarla devam hteataa ustune ekliyorum erdogan dan sonrada devam fidanla ???? 14 25 Yanıtla
    YoH null: kimse istemiyor mu millet ne olcak böyle diyor:D gidişat iyi değil diyen milyon insan var her 10 kisiden 9 kişi bunlarla daha olmaz diyor yani şimdi kişi cebini degilde şu gelsin bu gelsin diye dusunuyorsa şimdiden geçmiş olsun:D devir değişti yeni nesil oy veriyor eskiler kalmadı otomatikmen genç nüfus seçim oranını değiştiriyor 18 yaşında oy kullanacak çok genç var yani demem oki bir sonraki seçim değişir 6 1 Ali Arslan: Yüzde 53.3 değil belliki oy oranlarına baktığımızda iktidar yanlısı bir şirket, halkın yüzde 73.3 ü erjen seçim istiyor,artık heryerde akp yi destekleyen görürlerse saldırıya geçiyor insanlar 3 1
  • Recep Acar: Ne seçimi seçim demek 1 yıl kaos demek 5 12 Yanıtla
    Ali Arslan: 1 yıl belki sıkıntı olsun diyelim, uçurumdan düşüyoruz karanlıklara gömüldük aydınlık için belkide son viraj 3 1
  • YoH null: günümüzün şartları bazı sorunlar ister istemez seçim kaybettirir 53 değil daha fazla 80 geldi gerçekler böyle malesf 11 2 Yanıtla
  • Nuri Varol: erken değil hemen secim olmalı yeter artık 7 3 Yanıtla
  • Cengiz Başal: Seçimmmmmmmmm seçimmmmmmmmm nettt 5 3 Yanıtla
  • yıldıray yanık: seçim sünnetti farz oldu acil erken seçim, çok acil 4 1 Yanıtla
  • Ankara null: aday gostermez chp 2 2 Yanıtla
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