Arınç: Turp metaforu olsa olsa Fahrettin Altun'un bulduğu bir şeydir - Son Dakika
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Politika

Arınç: Turp metaforu olsa olsa Fahrettin Altun'un bulduğu bir şeydir

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AK Parti kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç "Heybedeki büyük turp" tartışmaları için dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Arınç "Turp metaforu olsa olsa Fahrettin Altun'un bulduğu bir şeydir. Ne diyeyim yani… Her işin başında o var" ifadelerini kullandı.

20.04.2025 13:47
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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç katıldığı tv100 canlı yayınında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği "Heybedeki büyük turp" tartışmalarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

"OLSA OLSA FAHRETTİN ALTUN'UN BULDUĞU BİR ŞEYDİR"

Arınç "Turp metaforu olsa olsa Fahrettin Altun'un bulduğu bir şeydir. Ne diyeyim yani" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BÖYLE BİR SİSTEMİN İÇİNDE"

Sunucunun "Metin o yazarı Fahrettin Altun değil ama" sözlerine de yanıt veren Arınç "Metin yazarı o değil ama her işin başında o var kardeşim. Türkiye böyle bir sistemin içerisinde" dedi.

"DÜNYANIN BÜTÇESİNİ KULLANIYOR"

Arınç sözlerini şöyle sürdürdü; "Dünyanın bütçesini kullanıyor. Sadece dezenformasyon değil iş. Onlar da turba karşı ayvayla cevap veriyorlar."

Arınç: Turp metaforu olsa olsa Fahrettin Altun\'un bulduğu bir şeydir
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Son Dakika Politika Arınç: Turp metaforu olsa olsa Fahrettin Altun'un bulduğu bir şeydir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Osman A:
    Ne faydasız boş bir adamsın yaaa.Yazık sana. 46 32 Yanıtla
  • Sakin Su:
    Artık sus be adam, oğlunu vekil yaptılar halen daha konuşuyorsun. 44 28 Yanıtla
  • mehmet erdem:
    Nankörlüğün tanımı, kimi temsil ettiği açıkça ortada 38 26 Yanıtla
  • ahmet demir:
    sen kafayı yemişin bari susda rezil olma 30 25 Yanıtla
  • Resul Bey:
    bu yine kaşınmaya başlamış buna neden bu kadar tolerans gösteriliyor? 18 21 Yanıtla
  • Yakup Sarmış:
    sırf çekememezlik hırsı yüzünden düştüğün gaflet çukuruna bakya yazık nediyeyim 17 17 Yanıtla
  • 611661:
    Bu hala hamgi yüzle ortalıkta konuşuyor... 17 16 Yanıtla
  • levent kurtkapar:
    kapat su ceneni 4 5 Yanıtla
  • 88939764:
    Yok canım Fahrettin Altun söylenen bütün yanlışlara Aslı yoktur doğru değildir cümlesi ile cevap veriyor ve o iş orada bitiyor herkes ona inanıyor ama kimse diğerlerini söylediklerine inanmıyor 8 1 Yanıtla
  • k K:
    rakibini iceri atirmanin vatandasa faturasi 1 tiriliyon tl. nasilmi? Türkiye'nin borcu 550 milyar dolar, dolar 2 tl arti. 4 2 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    yahu Bülent amca sen çocuk musun bunlar hükümete zarar vermek için seni televizyona çağırıyorlar sen de koşa koşa gidiyorsun ya bu partinin yüzünden sen adam oldun ya yoksa seni adam yerine koyan yoktu manyak manyak işler yapma akıllı ol otur oturduğun yerde ya 0 1 Yanıtla
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