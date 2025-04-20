Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç katıldığı tv100 canlı yayınında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği "Heybedeki büyük turp" tartışmalarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.
Arınç "Turp metaforu olsa olsa Fahrettin Altun'un bulduğu bir şeydir. Ne diyeyim yani" ifadelerini kullandı.
Sunucunun "Metin o yazarı Fahrettin Altun değil ama" sözlerine de yanıt veren Arınç "Metin yazarı o değil ama her işin başında o var kardeşim. Türkiye böyle bir sistemin içerisinde" dedi.
Arınç sözlerini şöyle sürdürdü; "Dünyanın bütçesini kullanıyor. Sadece dezenformasyon değil iş. Onlar da turba karşı ayvayla cevap veriyorlar."
Son Dakika › Politika › Arınç: Turp metaforu olsa olsa Fahrettin Altun'un bulduğu bir şeydir - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (12)