Asal Araştırma'nın kurumların güvenilirliğine ilişkin yaptığı ankette ordu birinci, polis ikinci oldu. Cumhurbaşkanlığı yüzde 11,1 ile üçüncü olurken, Diyanet, yargı, politikacılar ve medya listenin son sıralarında yer aldı.
Asal Araştırma, vatandaşlara Türkiye'de en güvendikleri kurumları sordu. Katılımcıların verdikleri yanıtlar bir hayli ilginç oldu.
Listede Türk Silahlı Kuvvetleri yüzde 19,7 ile birinci sırada yer aldı. Polis teşkilatı yüzde 16,5 ile ikinci, Cumhurbaşkanlığı yüzde 11,1 ile üçüncü oldu.
Listenin alt sıralarına yerleşen kurumlar ise dikkat çekti. " Diyanet İşleri Başkanlığı'na güveniyorum" diyenler yüzde 2'de kalırken, yargı yüzde 1,4, politikacılar ise yüzde 1 puan aldı. Medya ise yüzde 0,9 ile listenin dibine demir attı.
Son Dakika › Politika › İşte vatandaşların en güvendiği kurumlar! Listenin dibine demir atanlar hiç şaşırtmadı - Son Dakika
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