İşte vatandaşların en güvendiği kurumlar! Listenin dibine demir atanlar hiç şaşırtmadı - Son Dakika
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Politika

İşte vatandaşların en güvendiği kurumlar! Listenin dibine demir atanlar hiç şaşırtmadı

İşte vatandaşların en güvendiği kurumlar! Listenin dibine demir atanlar hiç şaşırtmadı

Asal Araştırma'nın kurumların güvenilirliğine ilişkin yaptığı anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı. Listede ordu yüzde 19,7 ile zirvede yer alırken, onu yüzde 16,5 ile polis teşkilatı takip etti. Cumhurbaşkanlığı yüzde 11,1 ile üçüncü sıraya yerleşti. Listenin son sıralarında yer alanlar ise, sık sık eleştirilen kurumlar oldu.

14.09.2024 17:40
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Asal Araştırma'nın kurumların güvenilirliğine ilişkin yaptığı ankette ordu birinci, polis ikinci oldu. Cumhurbaşkanlığı yüzde 11,1 ile üçüncü olurken, Diyanet, yargı, politikacılar ve medya listenin son sıralarında yer aldı.

İŞTE VATANDAŞLARIN EN GÜVENDİĞİ KURUMLAR

Asal Araştırma, vatandaşlara Türkiye'de en güvendikleri kurumları sordu. Katılımcıların verdikleri yanıtlar bir hayli ilginç oldu.

ORDU, POLİS VE CUMHURBAŞKANLIĞI ZİRVEDE

Listede Türk Silahlı Kuvvetleri yüzde 19,7 ile birinci sırada yer aldı. Polis teşkilatı yüzde 16,5 ile ikinci, Cumhurbaşkanlığı yüzde 11,1 ile üçüncü oldu.

DİYANET, YARGI, POLİTİKACILAR VE MEDYA EN GÜVENİLMEYENLER

Listenin alt sıralarına yerleşen kurumlar ise dikkat çekti. " Diyanet İşleri Başkanlığı'na güveniyorum" diyenler yüzde 2'de kalırken, yargı yüzde 1,4, politikacılar ise yüzde 1 puan aldı. Medya ise yüzde 0,9 ile listenin dibine demir attı.

İşte vatandaşların en güvendiği kurumlar! Listenin dibine demir atanlar hiç şaşırtmadı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Politika, Güncel, Medya, Polis, Yargı, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Politika İşte vatandaşların en güvendiği kurumlar! Listenin dibine demir atanlar hiç şaşırtmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Talat Yelbuz: Halbuki ki yargı yüzde 100 ile en üstte olmali 201 19 Yanıtla
  • Bbayraktar: Hatta son 22 yıl diyanetin arkasında namaz kılanlar, Şimdiden kaza namazlarına başladılar… 125 64 Yanıtla
  • mustafa sagdic: yargi listenin sonunda bile olmamali 124 11 Yanıtla
  • Zafer Rustu kaya: zirvede hiç biri var... 105 10 Yanıtla
  • Full Bot: Yargı paraya göre. Paran yoksa adalet de yok. 109 5 Yanıtla
  • Gunay Ardıç: Ne kadar acı ilk sırada yargı olması gerekirdi bence 96 4 Yanıtla
  • Uğur Çiçek: Çok doğru bir anket olmuş 75 4 Yanıtla
  • Göksel Tuygun: Sayesinde Din, Yargı, Medya ayarlarıyla oynanarak olması gerekenden çok farklı kim nasıl inansın? 56 7 Yanıtla
  • Tahsin Kalan: Polis teşkilatına bende güveniyorum, ama anket acı gerçekleri göstermiş en yüksek oylardan biride hiçbirine güvenmemek 57 3 Yanıtla
  • YURDAGÜL ALKAN: Güven yoksa hayat sıfır, 54 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: İşte vatandaşların en güvendiği kurumlar! Listenin dibine demir atanlar hiç şaşırtmadı - Son Dakika
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