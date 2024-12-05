''Asgari ücret 30 bin lira olsun'' diyen Özgür Özel formülünü açıkladı - Son Dakika
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Politika

''Asgari ücret 30 bin lira olsun'' diyen Özgür Özel formülünü açıkladı

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Her fırsatta asgari ücretin 30 bin lira olması gerektiğini dile getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel formülünü ilk kez açıkladı. Esnafın 30 bin lira asgari ücret ödeyecek mecalinin olmadığını ifade eden Özel, ''Asgari ücret alan için düşük, veren için yüksektir. 1 ile 10 arası asgari ücretli çalıştıranlara asgari ücretli başına 6 bin lira sosyal güvenlik prim desteği vermeyi öneriyoruz. Alan için 30 olunca veren için 24 bin lira olacak.'' dedi.

05.12.2024 13:51  Güncelleme: 14:09
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Herkes 2025 yılında uygulanacak olan asgari ücreti merak ediyor. Asgari ücret hakkında her gün yeni bir rakam ortaya atılırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 bin lira olması konusundaki taleplerini yineledi.

CHP lideri Özgür Özel, Bilecik Garı'nda Atatürk'ün Bilecik'e gelişi ve Bilecik Mülakatı'nın 104'üncü yılı nedeniyle düzenlenen programa katıldı. Programın ardından halka seslenen Özel, asgari ücret talebini yineleyerek "Asgari ücret talebimiz 30, bunun altına da yokuz" ifadelerini kullandı.

30 BİN LİRA FORMÜLÜNÜ AÇIKLADI

Esnafın 30 bin lira asgari ücret ödeyecek mecali olmadığını söyleyen Özel, şunları söyledi: "Asgari ücret alan için düşük veren için yüksektir. CHP kanun teklifi verdi. 1 ile 10 arası asgari ücretli çalıştıranlara asgari ücretli başına 6 bin lira sosyal güvenlik prim desteği vermeyi öneriyoruz. Alan için 30 olunca veren için 24 bin lira olacak. Esnafa dokunmadan asgari ücreti 30 bin lira yapmanın yolu budur."

YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN İLK TOPLANTI 10 ARALIK'TA

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

\'\'Asgari ücret 30 bin lira olsun\'\' diyen Özgür Özel formülünü açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Cumhuriyet Halk Partisi, Asgari Ücret, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika ''Asgari ücret 30 bin lira olsun'' diyen Özgür Özel formülünü açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mustafa yavuzdeger:
    Tabiki güzelim, sende olmayan parayı vermek ne kadar kolay değil mi? Çarp bakalım 6 bini çalışan sayısına ne çıkıyor. 18 41 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    söylediğine kendiside inanmıyor ama kağıtta 30 bin yazıyor ,ne yapsın söylemek zorunda 16 21 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bu konuda ülkeyi işverenler idare ediyor onlar ne derse o boş konuşma 14 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    30 da yetmez bu şartlarda 40 olmalı 17 2 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    İşte bu harika Özgür Başjan 11 6 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    bekara karı boşamak diye bir tabir var ya bu özgür de boş boş konuşuyor 4 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Senin Demenle olmuyor boş insan 1 7 Yanıtla
  • Mecit Yıldız:
    ufak atda civcivler yesinler özgür efendi biraz inandırıcı olun milleti apdal yerine koyuyorsun 2 6 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    İpini tutan birileri yazıp çizip eline vermiş bol keseden atıyor babasının eczanesinden kovulmuş evlat Dünya liderine akıl veriyor 1 4 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Emekli calısandan kesjlen 6000 tl kaldırılmalı 1 0 Yanıtla
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