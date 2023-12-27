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Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama - Son Dakika
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Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle asgari ücret toplantısı bugün saat 16.30'da Beştepe'de yapılacak. Milyonların heyecanla beklediği toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi temsilcisi Türk-İş'e gitti. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüşen Bakan Işıkhan çıkışta, ''İstişareler devam ediyor. Netleşince açıklama yapacağız'' dedi.

27.12.2023 - 15:21,  Güncelleme: 15:44
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Asgari ücret zammı için kritik saatler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taraflara yaptığı davet ile milyonların maaş zammını belirleyecek toplantı bugün saat 16.30'da Beştepe'de gerçekleştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, heyecanla beklenen toplantı öncesi işçi temsilcisi TÜRK-İŞ'e gitti. Bakan Işıkhan ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası bir açıklama yapan Işıkhan, "İstişareler devam ediyor. Netleşince açıklama yapacağız" dedi. Atalay ise "Bugüne kadar rakamla ilgili bir şey konuşmadık. Bugün belli olacak. Uzlaşırsak masada otururuz." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETTE KRİTİK SAAT BELLİ OLDU

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili geri sayıma geçildi. Asgari ücrete ilişkin kritik görüşme bugün Beştepe'de gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki tarafları arayarak davet etti. İşçi, işveren tarafı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantıda yer alacak.

Asgari ücret toplantısı öncesi kritik görüşme! Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ'te

ZAMMI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek asgari ücrete yapılacak zammı kamuoyuna bizzat açıklaması bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN, TÜRK-İŞ'TE

Toplantı öncesi kritik bir gelişme yaşandı. Bakan Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ'i ziyaret etti. Bakan Işıkhan'ı, TÜRK-İŞ Genel Merkezi girişinde, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Işıkhan'ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair görüş alışverişinde bulundu. Bakan Işıkhan'a ziyarette, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da eşlik etti.

Bakan Işıkhan asgari ücret toplantısı öncesi TÜRK-İŞ'e gitti! Taraflardan ilk açıklama

"İSTİŞARELER DEVAM EDİYOR, NETLEŞİNCE AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

TÜRK-İŞ'e giden Bakan Işıkhan çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Rakam belli oldu mu?" sorusuna yanıt veren Işıkhan, "İstişareler devam ediyor. Netleşince açıklama yapacağız" dedi.

"BUGÜNE KADAR RAKAM KONUŞMADIK"

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay ise "Bugüne kadar rakamla ilgili bir şey konuşmadık. Bugün belli olacak. Uzlaşırsak masada otururuz. Uzlaşmazsak masadan kalkarız. Komisyonla beraber çalışıyoruz. Komisyon ne derse onu yapıyoruz. Geçim şartları ortada milyonları memnun edecek bir rakam olursa onaylarız." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan asgari ücret toplantısı öncesi TÜRK-İŞ'e gitti! Taraflardan ilk açıklama

ALT SINIR YÜZDE 40

Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde. Kulislerde konuşulanlara göre, asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 37.76'lık oranın en az yüzde 40'a yuvarlanması bekleniyor.

ZAM YÜZDE 50'YE ÇIKABİLİR

Ancak asgari ücretliler refah payı eklemesi de gündemde. Yüzde 40'lık alt sınıra refah payı eklemesiyle zam yüzde 50'ye kadar çıkabilir.

Asgari ücret toplantısı öncesi kritik görüşme! Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ'te

MASADAKİ ZAM SENARYOLARI

Zammın yüzde 40 olması durumunda yeni asgari ücret 15 bin 963 liraya çıkacak. Zam yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 533 lira, yüzde 50 olursa 17 bin 103 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret toplantısı öncesi kritik görüşme! Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ'te

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı\'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama
YORUMLAR (11)
  • bülent C.: Asgari ücrete zam gelmeden herşey zamlandı zaten. Asgari ücrete yılda 1 kez zam olacağı için 16-17 bin arası ücret kabul edilmemeli. 20 binden aşağı olmamalıdır. Yanıtla 51 2
  • Abdullah Budak: Asgari ücret açıklandıktan sonra herşeye zam gelmese iyidir aksi takdirde yapılan zam bir işe yaramıyor Yanıtla 39 2
  • Serkan Basar: asgari ücret 16,999 tl bozdur bozdur harca :) Yanıtla 29 7
  • Uğur RİZE: Aynn öyle kardesim insallah fazla gelmez askeri ücrete zam 14 17
  • Serkan Basar: inşallah elli bin olur çalışan beslemelerden daha bir refah sürer Yanıtla 20 2
  • Serkan Basar: bence beslemelerin market kartları ve patatesleri iptal edilmeli 19 2
  • alos : Bence tüm kesimlere 6 ay zam verilmemeli Yanıtla 6 13
  • Cengiz Altıntaş: Ne geldiyse başımıza şükür etmemekten geldi. Kafede kahve içemedim diye ağlayan insanlar var. Görüyorum ki hala şükür etmeyen insanlar var. Kimse zengin olan var şöyle böyle diyerek başkalarını örnek göstermesin. Herkes kendi hesabından sorumlu. Yeteri kadar vermeyen de fazlasını alanda. Yanıtla 7 6
  • Özkan Özdemir: olum sen bunu beyninlemi yazdın 6 6
  • tolga karabulut: TÜFE ` EN AZ BU KADAR ZAM OLMALI 6AYDA BİR BELİRLENMELİ ENFLASYON DURMUYCAK CUNKU DOLARIN ARTTIGI YERDE ENFLASYON DURUR MU ? ADAM DOLAR BAZLI HAMMADDE ALIYOR SANA NIYE ZARARINA VERSIN SEN VERIRMISIN ? Yanıtla 4 0
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Asgari Ücret, İş Dünyası, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama - Son Dakika
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