Asgari ücret zammı Destici'yi de tatmin etmedi: Acilen bu rakama çekilmeli - Son Dakika
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Politika

Asgari ücret zammı Destici'yi de tatmin etmedi: Acilen bu rakama çekilmeli

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Dün akşam saatlerinde 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Mustafa Destici, ''Bu karar düzeltilerek, asgari ücret, 2024'te gerçekleşecek enflasyon da göz önüne alınarak artış yüzde 50 oranında belirlenmeli ve net asgari ücret 25 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır'' dedi.

25.12.2024 14:11  Güncelleme: 14:23
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam kamuoyunu adeta ters köşe yaparken konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme de Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi.

"BEKLENTİLERİ KARŞILAMAKTAN UZAK KALDI"

Yapılan yüzde 30'luk zammın beklentilerin uzağında kaldığını ifade eden Destici, "Kasım sonu yıllık enflasyonun yüzde 47 oranında gerçekleştiği, tüm çalışan ve emeklilerin maaşlarının yaklaşık bu oranda artacağı, yine kiralara yüzde 60, tüm vergi, resim, harçlara yüzde 43,93 oranında zam yapıldığı bir dönemde, asgari ücretin yüzde 30 oranında artırılması, en hafifi ile 'hakkaniyetsiz', 'adaletsiz' ve 'yetersiz' olmuştur. Asgari ücrete mahkum çalışan kardeşlerimizin de beklentilerini karşılamaktan uzak kalmıştır" şeklinde konuştu.

"BU KARAR DÜZELTİLMELİ"

Kirada oturan asgari ücretli çalışanların yaşamlarını idame ettirmesinin zor olduğunu vurgulayan Destici, "Bu karar düzeltilerek, asgari ücret, 2024'te gerçekleşecek enflasyon da göz önüne alınarak artış yüzde 50 oranında belirlenmeli ve net asgari ücret 25 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır" diye konuştu.

EMEKLİ MAAŞLARI

Mustafa Destici, emeklilerin de aynı problemleri yaşadığına dikkati çekerek, "Özellikle kök maaş kavramı üzerinden belirlenen emekli maaşlarının, bugünün hayat şartları ve enflasyonun karşısında geldiği durum, hayatın acı gerçeklerine uymamaktadır. Emeklilerimize çare olmamakta, beklentilerini de asla karşılamamaktadır" dedi.

Asgari ücret zammı Destici\'yi de tatmin etmedi: Acilen bu rakama çekilmeli

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Son Dakika Politika Asgari ücret zammı Destici'yi de tatmin etmedi: Acilen bu rakama çekilmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Sinan Civan:
    çok komiksiniz hükümete destek ediyorsunuz, tepki almammak için öyle soylentilerle kendinize savunuyorsunuz .... boş insansın boş partisin 22 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SENIN ICIN SORUN YOK NASILSA MECLISTE ASGARİ UCRET YOK , ANLADIN SEN BINDE 2 16 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bunlar ve bunun gibiler de hani muhalefetiz biz asil oyunlari ile toplasan 2 3 konuda aykiri konusuyorlar.. danisikli haller gibime geliyor artik. madem oyle olmali cek destegini ha mhp ha bu parti. 9 1 Yanıtla
  • Sezgin Altınbaş:
    kardeşim toplansanıza örgütlensenize türk iş diyor 150 bin kişi topluyoruz hadi ayağı kalkın 4 2 Yanıtla
  • Kenan Sırmalı:
    buda kendini fasulyeden sayıyo, boş konusuyo 3 1 Yanıtla
  • Mehmet Tok:
    Yüksek olsun diyenleri anlayamıyorum, önemli olan rakam değil, geçinebilmek olmalı. Asgari ücret isterse 100 bin olsun kiralar 85 bin olmayacak mı? Yağ bin lira olmayacak mı? Eeee ne anladım ben. Alım gücü arttırılmalı başka türlü dönüp dolaşır aynı kapıya çıkar... 0 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    BURADA YORUM YAPAN İTRAİL FNOSU SANANE LN TÜRKİYE DEKİ ASGARİ ÜCRETTEN 0 0 Yanıtla
  • Behzat:
    dünyanın en boş insanlarından biri Mustafa Desticidir. 0 0 Yanıtla
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