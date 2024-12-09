Asgari ücrette topu muhalefete attı! Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a 'silkeleme' talimatı - Son Dakika
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Politika

Asgari ücrette topu muhalefete attı! Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a 'silkeleme' talimatı

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Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret ve SGK borçları üzerinden muhalefeti eleştirdi. Erdoğan, SGK borçlarına ilişkin Çalışma Bakanı Işıkhan'a, ''Sayın bakan kendilerini çok daha kararlı şekilde silkelemende fayda var.'' diye seslendi.

09.12.2024 20:19
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Konuşması sırasında asgari ücret görüşmelerinin yarın başlayacağını ifade eden Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a belediyelerin SGK borçlarına yönelik talimat verdi. Erdoğan, "Kendilerini daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var" dedi.

"EKONOMİYE AĞIR BİR YÜK GETİRMEYECEK ANLAYIŞLA SÜRECİN YÜRÜTÜLECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde: "Yarından itibaren asgari ücret tespit komisyonu görüşmelere başlıyor. Hem çalışanlarımızın beklentilerini gözetecek, hem de ülkemiz ekonomisine taşınması ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğini ümit ediyorum.

"SAYIN BAKAN SİLKELEMEKTE FAYDA VAR"

'Açık artırma' usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti de, ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa, SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum. Sayın bakan kendilerini çok daha kararlı şekilde silkelemende fayda var."

GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINDI

Öte yandan Erdoğan, 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazlarının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.

Asgari ücrette topu muhalefete attı! Erdoğan\'dan Bakan Işıkhan\'a \'silkeleme\' talimatı

Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Kabine, Sağlık, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika Asgari ücrette topu muhalefete attı! Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a 'silkeleme' talimatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Nuri Varol:
    25 yıldır bu ülkeyi chp mi yönetiyor bay ekonomist ülkeyi batırdın içci memur çiftçi dar gelirli kan ağlıyor maaşlar kiraya faturaya yetmiyor hemen secim olmalı yeter artık ,,,,,,,,, 73 13 Yanıtla
  • Mehmet B:
    meclis lokantasinda kabap varrmiş bugün 5 tl 38 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    25 iyidir düşük emeklilerde aynı olması lazım 11 16 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Sanırsın ülkede tek borcu olan muhalefet belediyeleri iktidara ait belediyeler de kasalar dolup taşıyor.. Seçimden sonra gördük belediye binalarının içindeki şatafatı hala bu yapmaya çalıştığınız algıya inanan varsa da IQ sorunu var demektir. 17 1 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Hala üretim diyor ya.. :)) ah Recep ah.. bu kadar kibirli olmasaydın keşke.. mahvettiniz güzelim yurdumuzu 8 1 Yanıtla
  • Sebahattin Yakar:
    Emeklilerde sizi ilk secimde silkelicek az jaldl 6 0 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Asgari ücret en az 30 olmalı. 3 0 Yanıtla
  • Vatan Sever:
    2 yıldan fazladır çalışmıyorum sgk yok beni 12 bin tl hangi akla hizmet genel sağlık sigortasından borçlandırdınız allahsızlar 2 0 Yanıtla
  • Ali Ata:
    Dalga geçiyorlar milletle ülkenin en ücra köşesinde ev kirası 15 bin olmuş hala 22 23 bin telaffuz ediliyor yazıklar olsun 0 0 Yanıtla
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