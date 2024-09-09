Askerin Erdoğan\'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir tören sırasında çekilen fotoğraf yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. TSK personelinin tümünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermesine rağmen görüntülerdeki bir askerin sadece ayakta durduğu kare çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

GÖRÜNTÜLER SONRASI AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere ilişkin açıklama ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİLDİR"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, "TSK personeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam vermiyor" iddiası doğru değildir.

Fotoğraftaki askeri personel, misafir olarak törene davet edilen, Azerbaycan Kara Kuvvetleri mensubu Azerbaycan Askeri Ataşesidir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."