Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı - Son Dakika
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Politika

Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı

Askerin Erdoğan\'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı

Katıldığı tören sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir askerin selam vermediği iddiası kısa sürede gündem yarattı. Söz konusu iddiayı yalanlayan İletişim Başkanlığı fotoğraftaki askerin, TSK personeli olmadığını, törene misafir olarak katılan Azerbaycan Kara Kuvvetleri mensubu bir askeri ataşe olduğunu açıkladı.

09.09.2024 10:05
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir tören sırasında çekilen fotoğraf yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. TSK personelinin tümünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermesine rağmen görüntülerdeki bir askerin sadece ayakta durduğu kare çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

GÖRÜNTÜLER SONRASI AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere ilişkin açıklama ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİLDİR"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, "TSK personeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam vermiyor" iddiası doğru değildir.

Fotoğraftaki askeri personel, misafir olarak törene davet edilen, Azerbaycan Kara Kuvvetleri mensubu Azerbaycan Askeri Ataşesidir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı

Azerbaycan, Misafir, Güncel, Tören, TSK, Son Dakika

Son Dakika Politika Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Aytekin: Reise selam vermicek asker anasından doğmadı daha 94 86 Yanıtla
  • Reyhan Bulgurcuoglu: Şu Türk askeri ile uğraşmayı bırakın artık 97 4 Yanıtla
  • Serkan Basar: bak bak bak nerelerden nereleri kaşıyorlar vallahi korktum ben 96 1 Yanıtla
  • babasultan: AKP gelen başkanına neden selam verilsin ki ? 24 50 Yanıtla
  • Hasan Can KESKİN: Yabancı asker olması birşeyi değiştirmez. Devlet başkanına selam durulur. Bu tüm dünya askerleri için geçerlidir… umarım gerekli işlem yapılır 15 18 Yanıtla
  • İshak Klein: Bu milletin tek bekaa sorunu transkriptsiz’in bizâtihi kendisidir 8 14 Yanıtla
  • caps lock: Padişahım çok yaşa 14 6 Yanıtla
  • Gündüz: Toplanıp Allah diyelim 1 1 Yanıtla
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