''Atatürk'ün adını anmıyorlar'' diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

''Atatürk'ün adını anmıyorlar'' diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu

\'\'Atatürk\'ün adını anmıyorlar\'\' diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu

Milli bayramlara ilişkin anma mesajları ve Cuma hutbelerinde Atatürk'ün adının anılmadığı gerekçesiyle eleştirilen Diyanet İşleri'nin Başkanı Ali Erbaş, Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili yayınladığı mesajda, ''Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canlarını ortaya koyarak nice destanlar yazan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum'' dedi.

26.08.2024 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Çanakkale Zaferi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi milli gün ve bayramlarda yayınladığı mesajlarda ve kuruma bağlı camilerdeki Cuma hutbelerinde Atatürk'ün adının anılmaması tepki çekiyordu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adeta ezber bozdu.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BAŞTA OLMAK ÜZERE..."

Erbaş, Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajda "Bu toprakları bizlere vatan kılan zaferlerimizden #MalazgirtZaferi'nin 953'üncü yıldönümü ve 30 Ağustos Zaferimizin vesilesi #BüyükTaarruz'un 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canlarını ortaya koyarak nice destanlar yazan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Aziz emanetleri ve muazzez hatıraları kıyamete kadar her daim yaşayacaktır. Ruhları şad olsun" ifadelerine yer verdi.

İşte Ali Erbaş'ın o paylaşımı;

'Atatürk'ün adını anmıyorlar' diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Sultan Alparslan, Malazgirt, Ali Erbaş, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ''Atatürk'ün adını anmıyorlar'' diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Murat denizli: dogru yolu buldu demek 41 39 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Heh şöyleee. Yola gel. 41 33 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Atatürk ün kurduğu Diyanet işleri başkanlığında başkanlık yaptığını hatırlamış sonunda.. İnş devamı gelir. 30 24 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Bu zat dese ne olur demese ne olur.dinen yanlış gördüğüne yanlış diyemeyen biri 43 9 Yanıtla
  • VillaUmut: Başkanı olduğu kurumun da kurucusunu yıllar sonra anması ?? :) 25 23 Yanıtla
  • Çuvaldız: celladına aşık olmak...! 24 7 Yanıtla
  • Ali Arslan: Bıraksın atamızın adını anmasin lazım değil,o bu ulusun son basbugudur, candır canimizdir, o anmasada olur ,bu arada şanlı ata Alparslan dan son başbuğum kutlu atam Mustafa Kemal Atatürk'e ve yigit kahraman şehitlerimizin ruhu şad olsun, Anadolu ya girişin ve büyük taaruzun aynı tarihe denk getirilmesi tesadüf değildir,bilerek bu tarih seçilmiştir,102. Yılında zafere giden yolun başlangıcı büyük taarruz kutlu olsun 18 13 Yanıtla
  • Yasemin Kinyas: iki kelime edeyim de onca paradan olmayayım diye düşündü galiba 19 10 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Hayda budamı 5 9 Yanıtla
  • Cem Kaya: atatürk lehine yazılmış yazıları beğenmeyenler Suudi Arabistan'da gidebilir 2 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
12:04 Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular
07:18 Geceye damga vurdu Rizespor’un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı
00:49 Son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi boğularak can verdi Son 24 saatte 2'si çocuk 4 kişi boğularak can verdi
00:29 Balıkesir’de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü Balıkesir'de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü
23:47 İmzaya geldi Beşiktaş’ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul’da İmzaya geldi! Beşiktaş'ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul'da
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:47 Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 16:48:54. #1.13#
SON DAKİKA: ''Atatürk'ün adını anmıyorlar'' diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement