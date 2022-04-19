Attığı tweet ortalığı karıştırmıştı! Demokrat Parti lideri Uysal'dan "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusuna tek cümlelik yanıt - Son Dakika
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Attığı tweet ortalığı karıştırmıştı! Demokrat Parti lideri Uysal'dan "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusuna tek cümlelik yanıt

19.04.2022 15:13
Attığı tweet ortalığı karıştırmıştı! Demokrat Parti lideri Uysal'dan "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusuna tek cümlelik yanıt

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın "Türk milletinin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var" diyerek sıraladığı maddeler arasında "20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" ifadesi dikkat çekmişti. Bu çıkışı sonrası bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret eden Uysal, bir gazetecinin "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusuna "Hiç öyle şey olur mu?" yanıtını verdi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 10 Nisan'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla yeni bir tartışmanın fitilini yakmıştı. Uysal, paylaşımında "Türk Milleti'nin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var; 20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak, seçilebilirlik, seçim sonrası 20 yılda AK Parti tarafından 'devr-i sabık' muamelesine maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!" demişti.

SÖZLERİNİ DÜZELTTİ

Uysal'ın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamasında "20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" maddesi yer alması dikkat çekmişti. Akıllara ise 6'lı masada birlikte oturduğu ve AK Parti geçmişleri olan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'a bir mesaj göndermek istediği gelmişti.

Tartışma yaratan sözleriyle ilgili yeni bir açıklama yapan Uysal, "Kastettiğim kişiler açıkça Beştepe etrafında kümelenmiş dar çıkar gruplarıdır. Ortak bir yaşam inşası için 6'lı masa etrafında bir araya gelmiş partiler/liderler değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Attığı tweet ortalığı karıştırmıştı! Demokrat Parti lideri Uysal'dan 'Altılı masa dağılıyor mu?' sorusuna tek cümlelik yanıt

"HİÇ ÖYLE BİR ŞEY OLUR MU?"

Bu gelişmenin ardından dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Uysal, bugün de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. DEVA Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme 50 dakika sürdü. Uysal, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rutin bir görüşme olduğunu belirterek Babacan'a teşekkür etti.

Bir gazetecinin "Altılı masa dağılıyor yorumları yapılıyor, nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna ise Uysal, "Hiç öyle şey olur mu?" yanıtını verdi.

Attığı tweet ortalığı karıştırmıştı! Demokrat Parti lideri Uysal'dan 'Altılı masa dağılıyor mu?' sorusuna tek cümlelik yanıt
Attığı tweet ortalığı karıştırmıştı! Demokrat Parti lideri Uysal'dan Altılı masa dağılıyor mu? sorusuna tek cümlelik yanıt
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DP Genel Başkanı Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti (2) DP Genel Başkanı Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti (2) DEVA partisi lideri Ali Babacan: Millet İttifakı'nda değiliz DEVA partisi lideri Ali Babacan: Millet İttifakı'nda değiliz

Gültekin Uysal, Ali Babacan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Attığı tweet ortalığı karıştırmıştı! Demokrat Parti lideri Uysal'dan 'Altılı masa dağılıyor mu?' sorusuna tek cümlelik yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Attığı tweet ortalığı karıştırmıştı! Demokrat Parti lideri Uysal'dan "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusuna tek cümlelik yanıt - Son Dakika
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