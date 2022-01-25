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Avrupa Birliği, ABD ile Rusya hakkında görüştü - Son Dakika

Avrupa Birliği, ABD ile Rusya hakkında görüştü

25.01.2022 12:34
Avrupa Birliği, ABD ile Rusya hakkında görüştü

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Rusya ile yaşanan Ukrayna krizi hakkında yaptığı görüşmede konuşan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Ukrayna konusunda ABD ile çok yakın bir iş birliği içindeyiz" dedi.

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Rusya ile yaşanan Ukrayna krizi hakkında yaptığı görüşmede konuşan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Ukrayna konusunda ABD ile çok yakın bir iş birliği içindeyiz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Rusya ile yaşanan Ukrayna krizi hakkında yoğun bir gündem yaşıyor. AB Dışişleri Bakanları tarafından görüşülen son gelişmeler Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu'nda da masaya yatırıldı. Konuya ilişkin bir sunum yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Ukrayna konusunda ABD ile çok yakın bir iş birliği içindeyiz" dedi.

"Diplomasinin başarısız olmasını istemiyoruz"

Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonunda AB'nin savunma politikaları ve "Stratejik Pusula" adı verilen yeni savunma stratejisi hakkında düzenlenen oturumda konuşan Borrell, Ukrayna krizi konusunda ABD ve NATO ile çok yakın bir diyalog halinde olduklarını belirterek, gelişmeleri hızlı bir şekilde görüş alışverişi kapsamında değerlendirdiklerini söyledi.

AB Dışişleri Bakanlarının, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile geniş bir toplantı yaptıklarını da ifade eden Borrell, "Diplomasinin başarısız olmasını istemiyoruz, diplomasi başarılı olamazsa atılacak adımlarımızı ABD ile detaylı bir şekilde konuştuk" dedi.

Borrell ayrıca, Rusya'nın muhtemel bir askeri girişimine ise hızlı ve koordineli bir cevap verileceğini hatırlattı. - BRÜKSEL

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Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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