Avusturya Başbakanı Nehammer, yarın Moskova'da Putin ile görüşecek - Son Dakika
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Avusturya Başbakanı Nehammer, yarın Moskova'da Putin ile görüşecek

10.04.2022 21:08
Avusturya Başbakanı Nehammer, yarın Moskova'da Putin ile görüşecek

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, yarın Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıklayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bilgilendirdiğini aktardı.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, yarın Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıklayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bilgilendirdiğini aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, diplomasi trafiği sürüyor. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini aktararak, "Biz (Avusturya) askeri açıdan tarafsızız, ancak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşında net bir duruşumuz var" dedi.

Nehammer, tahliye koridorları, ateşkes ve "savaş suçlarının tam olarak soruşturulması" çağrısında bulundu.

Erdoğan görüşme ile ilgili bilgilendirildi

Nehammer ayrıca, Putin'le yapacağı görüşme hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u bilgilendirdiğini açıkladı. - VİYANA

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Vladimir Putin, Avusturya, Ukrayna, Moskova, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Avusturya Başbakanı Nehammer, yarın Moskova'da Putin ile görüşecek - Son Dakika


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