AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi - Son Dakika
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Politika

AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi

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Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görev süresinden önce değiştirme yetkisini iptal etti.

04.06.2024 16:09  Güncelleme: 16:25
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanını görev süresi dolmadan değiştirme yetkisini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, 2018 tarihli 703 sayılı Anayasa'da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı hükümlerini iptal etti. AYM'nin aldığı iptal kararları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanını görev süresi dolmadan değiştirme yetkisi de yerini aldı.

AYM, 7 Aralık 2023 tarihli kararında, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 151. maddesinin (h) ve (j) bentlerini Anayasa'nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

İPTAL EDİLEN DÜZENLEMELER

h) Bendi: 1211 sayılı Kanunun 25. maddesinin birinci fıkrasının yürürlükten kaldırılması.

(j) Bendi: 1211 sayılı Kanunun 29. maddesindeki bazı ifadelerin ve cümlenin yürürlükten kaldırılması.

AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi

ERDOĞAN'IN İMZASIYLA 25/1'İNCİ MADDE KALDIRILMIŞTI

Meclis'in yetkisi dışında, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın hazırladığı, Erdoğan'ın ise cumhurbaşkanı olarak imzalamasının ardından çıkan 703 sayılı KHK ile Meclis'in verdiği yetki aşılmış, Merkez Bankası Kanunu'nun 25/1'inci maddesi tümden kaldırılmıştı. Maddenin kaldırılmasının ardından Merkez Bankası Başkanı olan Murat Çetinkaya görevden alınarak yerine Murat Uysal atanmıştı. Uysal'ın 16 ay görevde kalmasının ardından atanan Naci Ağbal 5 ay, onun yerine atadığı Şahap Kavcıoğlu'nun görev süresi iki yıl iki ay, onun yerine atadığı Hafize Gaye Erkan'ın görev süresiyse sekiz ay sürmüştü. Şu andaki MB Başkanı Fatih Karahan 2 Şubat 2024'ten beri görevde.

AYM kararını verdi: Erdoğan\'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi, Merkez Bankası, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Harun Çelik: Bir ülkenin kaderi tek adamın iki dudağı arasında OLMAMALIDIR. 48 14 Yanıtla
    tolga karabulut: DOĞRU KARAR PARTİ FARKETMEZ YÖNETİM TEK INSANDA TOPLANMAMALI A PARTİSİ B PARTİSİ YOK !!! 29 2 Tolga Arslanoğlu: Yani yıllardır anayasa ihlali olmuş. Şaşırdık mı? 13 2
  • Emrah Aytekin: Eyvah,arka bahçeli yine küplere binecek!!! 22 12 Yanıtla
  • Ali null: Adamın çıraklık bitiyor hop görevden alındın yazısı gidiyor halbuki ki adam artık usta olmuş yerine bir çırak daha ondan sonra dolar tavada mısır patlar gibi zıp zıp zıplıyor Hadi hayırlısı 12 3 Yanıtla
  • Coşkun Barış: Yürek yemişler ???? 7 2 Yanıtla

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