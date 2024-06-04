AYM kararını verdi: Erdoğan\'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi

Politika

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanını görev süresi dolmadan değiştirme yetkisini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, 2018 tarihli 703 sayılı Anayasa'da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı hükümlerini iptal etti. AYM'nin aldığı iptal kararları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanını görev süresi dolmadan değiştirme yetkisi de yerini aldı.

AYM, 7 Aralık 2023 tarihli kararında, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 151. maddesinin (h) ve (j) bentlerini Anayasa'nın mülga 91. maddesi yönünden Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

İPTAL EDİLEN DÜZENLEMELER

h) Bendi: 1211 sayılı Kanunun 25. maddesinin birinci fıkrasının yürürlükten kaldırılması.

(j) Bendi: 1211 sayılı Kanunun 29. maddesindeki bazı ifadelerin ve cümlenin yürürlükten kaldırılması.

ERDOĞAN'IN İMZASIYLA 25/1'İNCİ MADDE KALDIRILMIŞTI

Meclis'in yetkisi dışında, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın hazırladığı, Erdoğan'ın ise cumhurbaşkanı olarak imzalamasının ardından çıkan 703 sayılı KHK ile Meclis'in verdiği yetki aşılmış, Merkez Bankası Kanunu'nun 25/1'inci maddesi tümden kaldırılmıştı. Maddenin kaldırılmasının ardından Merkez Bankası Başkanı olan Murat Çetinkaya görevden alınarak yerine Murat Uysal atanmıştı. Uysal'ın 16 ay görevde kalmasının ardından atanan Naci Ağbal 5 ay, onun yerine atadığı Şahap Kavcıoğlu'nun görev süresi iki yıl iki ay, onun yerine atadığı Hafize Gaye Erkan'ın görev süresiyse sekiz ay sürmüştü. Şu andaki MB Başkanı Fatih Karahan 2 Şubat 2024'ten beri görevde.