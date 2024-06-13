Ayşe Ateş\'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar

Politika

Ankara'da bir suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü. Ateş, diğer siyasi liderler gibi Babacan'ı da 1 Temmuz'da Ankara'da ilk duruşması görülecek olan "Sinan Ateş" davasına kurmaylarıyla birlikte davet etti. Ayşe Ateş, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

BAHÇELİ'Yİ DURUŞMAYA ÇAĞIRDI: BENCE OLMALI

Görüşme sonrası Babacan ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçen Ayşe Ateş'e "Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın davayı takip etmesini istiyor musunuz? Sizin de işaret ettiğiniz bir isim kendisi" sorusu yöneltildi. Bu soruya MHP kanadına meydan okuyarak yanıt veren Ateş, "Yıldırım'ın adı zaten dosyada şüpheli olarak var. Eninde sonunda bir şekilde gelecek. Bahçeli bence de olmalı. Çünkü burada yargılananların neredeyse hepsi Ülkü Ocakları ve MHP mensubu. Şimdiye kadar korudular, çabaları boşuna gitmesin gelsinler yine korusunlar. O kadar uğraştılar." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Ayşe Ateş'i Külliye'de ağırlamıştı

"MHP DURUŞMADA HAZIR BULUNACAK"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, öldürülen Sinan Ateş'i kastederek "İddianamesi hazırlanan bir cinayet davası üzerinden de Milliyetçi-Ülkücü Hareket'e yönelik itibar suikastının yaygınlaşması, bu suikasta refakat eden kimi isimlerin sürekli parlatılması, dahası kapı kapı gezdirilmesi, ekran ekran dolaştırılması, bir hak ve hukuk arayışından öte iç huzur ve barış ortamını zehirlemeye tam teşebbüstür. Milliyetçi Hareket Partisi mezkur davanın 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak duruşmasında mutlaka hazır bulunacak, karanlık oyunlarla ve bu oyunların figüranlarıyla Türk yargısının huzurunda hesaplaşacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

AYŞE ATEŞ, SEMİH YALÇIN'I TOPA TUTMUŞTU

Öte yandan Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'la ilgili bir paylaşım yapmış ve şu ifadelere yer vermişti: "Ey Semih Yalçın! Daha bu akşam bardağını yudumlarken göbeğini kaşıyarak yazdığın açıklamada 'Bize iftira atıyorlar. Tiyatro. Senaryo. Yalan. İftira' diyordun. Bak, şimdi ne oldu. Bursa Ülkü Ocakları mensupları Selma Ateş Abla'yı takip ederken yakayı ele verdi. Senin mum yatsıya kadar bile dayanamadı. Yatsı vaktini bilmiyorsan eğer 'Google'da arat. Haydi, çık er meydanına! Kendine güveniyorsan duruşmaya gel. Yüreğin varsa yanıma otur. Otur ki hâkim karşısına çıkarılanları sana tek tek tanıtayım. Ülkü Ocaklarındaki, MHP'deki görevlerini anlatayım. Belki o zaman aklın yerine gelir de katillerin kim olduğunu hatırlarsın" demişti.