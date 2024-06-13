Ayşe Ateş'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ayşe Ateş'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar

Geniş Video İzle

Ayşe Ateş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi. Gazetecilerin "Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın davayı takip etmesini istiyor musunuz?" sorusu üzerine Ateş, "Yıldırım'ın adı zaten dosyada şüpheli olarak var. Eninde sonunda bir şekilde gelecek. Bahçeli bence de olmalı. Şimdiye kadar korudular, çabaları boşuna gitmesin gelsinler yine korusunlar" dedi.

13.06.2024 16:10  Güncelleme: 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da bir suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü. Ateş, diğer siyasi liderler gibi Babacan'ı da 1 Temmuz'da Ankara'da ilk duruşması görülecek olan "Sinan Ateş" davasına kurmaylarıyla birlikte davet etti. Ayşe Ateş, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Ayşe Ateş'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar

BAHÇELİ'Yİ DURUŞMAYA ÇAĞIRDI: BENCE OLMALI

Görüşme sonrası Babacan ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçen Ayşe Ateş'e "Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın davayı takip etmesini istiyor musunuz? Sizin de işaret ettiğiniz bir isim kendisi" sorusu yöneltildi. Bu soruya MHP kanadına meydan okuyarak yanıt veren Ateş, "Yıldırım'ın adı zaten dosyada şüpheli olarak var. Eninde sonunda bir şekilde gelecek. Bahçeli bence de olmalı. Çünkü burada yargılananların neredeyse hepsi Ülkü Ocakları ve MHP mensubu. Şimdiye kadar korudular, çabaları boşuna gitmesin gelsinler yine korusunlar. O kadar uğraştılar." ifadelerine yer verdi.

Ayşe Ateş'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Ayşe Ateş'i Külliye'de ağırlamıştı

"MHP DURUŞMADA HAZIR BULUNACAK"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, öldürülen Sinan Ateş'i kastederek "İddianamesi hazırlanan bir cinayet davası üzerinden de Milliyetçi-Ülkücü Hareket'e yönelik itibar suikastının yaygınlaşması, bu suikasta refakat eden kimi isimlerin sürekli parlatılması, dahası kapı kapı gezdirilmesi, ekran ekran dolaştırılması, bir hak ve hukuk arayışından öte iç huzur ve barış ortamını zehirlemeye tam teşebbüstür. Milliyetçi Hareket Partisi mezkur davanın 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak duruşmasında mutlaka hazır bulunacak, karanlık oyunlarla ve bu oyunların figüranlarıyla Türk yargısının huzurunda hesaplaşacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

AYŞE ATEŞ, SEMİH YALÇIN'I TOPA TUTMUŞTU

Öte yandan Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'la ilgili bir paylaşım yapmış ve şu ifadelere yer vermişti: "Ey Semih Yalçın! Daha bu akşam bardağını yudumlarken göbeğini kaşıyarak yazdığın açıklamada 'Bize iftira atıyorlar. Tiyatro. Senaryo. Yalan. İftira' diyordun. Bak, şimdi ne oldu. Bursa Ülkü Ocakları mensupları Selma Ateş Abla'yı takip ederken yakayı ele verdi. Senin mum yatsıya kadar bile dayanamadı. Yatsı vaktini bilmiyorsan eğer 'Google'da arat. Haydi, çık er meydanına! Kendine güveniyorsan duruşmaya gel. Yüreğin varsa yanıma otur. Otur ki hâkim karşısına çıkarılanları sana tek tek tanıtayım. Ülkü Ocaklarındaki, MHP'deki görevlerini anlatayım. Belki o zaman aklın yerine gelir de katillerin kim olduğunu hatırlarsın" demişti.

Ayşe Ateş\'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar

Ahmet Yiğit Yıldırım, Deva Partisi, Ali Babacan, Ayşe Ateş, Yıldırım, MHP, Gündem, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ayşe Ateş'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • AKN OGZ: Helal olsun Türk kadını erinin arkasında durduğu için 67 5 Yanıtla
  • kuzeyli baba: ortalık karışacak vaziyet alın akp mhp ile tüm bağını koparacak 7 1 Yanıtla
  • Sercan Polat: AYSE HANIM SANKI BIRAZ SEVDI EKRANLAR DA OLMAYI BIRAZ DAVASINDAN UZAKALSTI SANKI KONU 1 4 Yanıtla

21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
17:36 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:38:15. #1.12#
SON DAKİKA: Ayşe Ateş'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement