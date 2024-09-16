Ayşenur Ezgi\'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı

Politika

CHP lideri Özgür Özel, İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde konuşamayınca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a tepki göstermişti. Tartışmayla ilgili konuşan Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi, "Özgür bey sağ olsun çok destek oldu. Devlet de çok destek oldu. Keşke Özgür Bey de konuşmuş olsaydı. Onun da sahiplendiğini bilirdik." dedi.

"KARDEŞ, BENDEN FARKLI BİR ŞEY Mİ SÖYLEYECEKSİN"

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince başından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, geçtiğimiz günlerde Aydın'ın Didim ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un tartışması damga vurdu. Törende konuşma yapamadığı için sinirlenen Özel, Kurtulmuş'a tepki gösterdi. Özel, "Ağzımızdan çıkan iki çift lafın çok yerde kıymeti olur. 'Tarafsızım' deyip böyle yapmak olmadı" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş ise "Kardeş, benden farklı bir şey mi söyleyeceksin?" yanıtını verdi.

AYŞENUR EZGİ'NİN AMCASI KONUŞTU

Cenaze töreninde yaşananlarla ilgili Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesinden de açıklama geldi. Odatv'den Pınar Saraçoğlu'na konuşan amca Yılmaz Eygi, şunları söyledi: "Cenazeyi hiç tanımadığımız insanlar sahiplendi. Bu bizi çok mutlu etti ve onurlandırdı. Kendi ceplerinden verdikleri paralarla İstanbul'dan gelen bireysel insanlar vardı. 3-4 kişilik gruplar vardı yine sırf bu Ayşenur'u uğurlamak için gelen. Filistin bayrakları getirenler oldu. Evimiz dolup taştı. İnanılmaz bir kalabalık oluştu. Anne-babası son derece üzgündü.

"KEŞKE ÖZGÜR BEY DE KONUŞSAYDI"

Özgür Özel ve Numan Kurtulmuş konuşurken, hemen Özgür Bey'in yanı başındaydım. Fakat öyle bir izdiham vardı ki Numan Kurtulmuş konuştuktan sonra kendisiyle görüşemedim. Özgür bey sağ olsun çok destek oldu. Devlet de çok destek oldu. Vali Bey buradaydı. Çok yardımcı oldular. Belediyemiz çok yardımcı oldu ve olmaya devam ediyor. Hepsi çok sağ olsun. İktidar da muhalefet de çocuğumuzu çok sahiplendi. Çok uzun zamandır özlediğimiz bu tabloydu. Keşke Özgür Bey de konuşmuş olsaydı. Onun da sahiplendiğini bilirdik.