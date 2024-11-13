Ayyüce Türkeş\'ten Devlet Bahçeli\'ye tepki: Bizlere hain diyenlere yazıklar olsun

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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrının yankıları sürüyor.

"YENİ YETME SİYASET DÖNEKLERİNE..."

Bahçeli, Öcalan ile ilgili çıkışı üzerinden kendisini eleştirenlere meclisteki grup toplantısında yaptığı konuşmada tepki göstererek, "Bizim ülkücülüğümüzü sorgulamaya, vatanseverliğimizi tartıya çıkarmaya cüret ve teşebbüs eden yeni yetme siyaset döneklerine, kalbimizdeki dava ve vatan aşkının bir günlük sadakasını versek alayına ömürleri boyunca yetecektir." ifadelerini kullandı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Bahçeli'nin ifadelerine tepki gösteren İYİ Parti Adana milletvekili Ayyüce Türkeş, sosyal medya hesabından zehir zemberek bir açıklama yaptı. Türkeş, "Terörist başını Meclis'e çağırıp bizlere hain diyenlere yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Türkeş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Marifeti kendinde sanıp bizim vatanseverliğimizin sadakasını 27 yıldır yiyenlere, dün söylediğinin bugün 180 derece zıttını söyleyip hiç dönmediğini iddia edenlere, Kürt Federasyonu kurmanın adımlarını atıp bunu Türk Milliyetçiliğinin şemsiyesi altına sokmaya çalışanlara, terörist başını Meclis'e çağırıp bizlere hain diyenlere yazıklar olsun.."