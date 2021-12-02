Üye Girişi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, YÖK Başkanı Özvar'ı kabul etti - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, YÖK Başkanı Özvar'ı kabul etti

02.12.2021 10:13
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, YÖK Başkanı Özvar'ı kabul etti

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye çalışma ziyaretinde bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye çalışma ziyaretinde bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İlham Aliyev ile bir araya geldi. Azerbaycan- Türkiye dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarılı bir şekilde geliştiğinin kaydedildiği görüşmede, Özvar'ın ziyaretinin Azerbaycan ve Türkiye'nin ilgili kurumları arasındaki iş birliğinin gelişmesine katkı sağlayacağı ifade edildi. Azerbaycan'da ortak bir Azerbaycan-Türkiye üniversitesinin kurulması da dahil olmak üzere, eğitim alanındaki iş birliği perspektifleri ve diğer konularda da görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Özvar'ın, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği ve Aliyev'in de teşekkür ederek Özvar'dan, Erdoğan'a selamlarını iletmesini istediği belirtildi.

Özvar, 30 Kasım'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden askerlerden dolayı Aliyev'e taziyelerini iletti. - BAKÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, YÖK Başkanı Özvar'ı kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, YÖK Başkanı Özvar'ı kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, YÖK Başkanı Özvar'ı kabul etti

İlham Aliyev, Erol Özvar, Azerbaycan, Bakü, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, YÖK Başkanı Özvar'ı kabul etti - Son Dakika


Son Dakika

Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı 10:59 Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı Bahçeli'nin ardından Yavaş'a yönelik bir tehdit de yardımcısından: İkazlarımızı dikkate almalı, almazsa kendisi bilir 10:54 Bahçeli'nin ardından Yavaş'a yönelik bir tehdit de yardımcısından: İkazlarımızı dikkate almalı, almazsa kendisi bilir Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum 10:39 Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum İki aylık bebeği döven baba 10:36 İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş! Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! 10:23 Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! 10:19 Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi 08:56 MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi 07:07 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi

Son Dakika Haberleri
11:04 Bir bebek ihmali daha! 4 aylık bebeklerini arabada bırakıp alışverişe gittiler!
10:58 Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı
10:54 Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı
10:48 Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti!
10:47 Lütfi Elvan'ın istifası: İki hafta önce istifa etti, şimdi kabul edildi!
10:36 İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!
10:30 Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne? BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?
10:26 Mansur Yavaş'tan yalanlama geldi! Tehdit iddialarına cevap vermemiş
10:19 'Maske Kimsin Sen?' yarışması başlıyor
10:19 Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!
Bir bebek ihmali daha! 4 aylık bebeklerini arabada bırakıp alışverişe gittiler! Bir bebek ihmali daha! 4 aylık bebeklerini arabada bırakıp alışverişe gittiler!         
11:04
Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı         
10:55
Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti! Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti!         
10:49
Mücevher markası Swarovski ile Xbox'tan binlerce TL değerinde kristal kaplı kask ve kılıç koleksiyonu Mücevher markası Swarovski ile Xbox'tan binlerce TL değerinde kristal kaplı kask ve kılıç koleksiyonu         
10:38
Anne atın telef olan yavrusunun başından bir an olsun ayrılmaması duygulandırdı Anne atın telef olan yavrusunun başından bir an olsun ayrılmaması duygulandırdı         
10:29
Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi!         
10:22
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
"Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor "Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor         
14:45
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 11:09:18. #1.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, YÖK Başkanı Özvar'ı kabul etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement